Kistiina (06/2020)

10.mars ble Kistiina overlevert fra danske Tuco og norske ProZero, til Egil Kristoffersen & Sønner AS, Vesterålen.Fartøyet er verftets byggenummer 5026, og designet er av type ProZero 8m.

Båten er bygget ved Tuco Yacht Værft ApS i Faaborg Danmark, og leveres gjennom norske ProZero. Kristiina er en personellbåt av typen ProZero 8 m Full cabin DC.

BRUKES UNDER RØFFE FORHOLD

Jørn Arntun, teknisk leder i Egil Kristoffersen og Sønner AS, opplyser at dette fartøyet skal brukes på lokasjoner som er veldig værutsatt.

– Ved å kunne ha et lavt drivstofforbruk og høy fart blir det en fin besparelse. Vi ser frem til og ta denne båten i bruk i dette området med krevende vær og røffe sjøforhold. Under prøveturen var det mellom 0,5 til 1 meter signifikant bølgehøyde. Arntun forteller at han var veldig godt fornøyd med sjøegenskapene, og at båten viser seg å være over hans forventninger.

OVER 35 KNOP

– ProZero 8 m Full cabin DC er bygget i kompositt og etter samme tegninger som en Offshore Fast Rescue Boat. Dette gir et veldig godt skrog med høy retningsstabilitet og veldig gode sjøegenskaper. Under testen oppnådde vi en fart på +35 knop med fulle dieseltanker og fem personer om bord, opplyser daglig leder i ProZero Norge, Kjetil Nygård.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med en Volvo Penta D4-300 hovedmotor, Volvo Penta Stern Drive og Hydrotab 320BT interceptorer

DIVERSE

Det er installert kartplotter og ekkolodd om bord, av type Lowrance Elite -9TI 2-I-1 Transducer. Her er også Simrad VHF og GPS samt Golight LED lyskaster med fjernkontroll.