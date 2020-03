Kongsfjord (03/2020)

Kongsfjord ble 15. januar overlevert fra Vard Søviknes AS til Lerøy Havfisk AS, Ålesund. Hekketråleren er av Vard 8 02-design, og er verftets byggenummer 905. Skroget er bygd ved Vard Braila SA i Romania.

VELLYKKET DESIGN

Nybygget er basert på hekktråleren Nordtind, som ble levert i januar 2018 (MM 02/18). Kontrakten på Kongsfjord ble inngått i april 2018. Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund, i tett samarbeid med Lerøy Havfisk. Utviklingen av hekktråleren er basert på de erfaringene som er opparbeidet innen design, bygging og operasjon av flere nye trålere de siste årene. Intensjonen med det nye fartøyets design er å ytterligere fremme både kost- og produksjonseffektivitet om bord, samt ytterligere kvalitetsøkning på fisken og en mest mulig miljøvennlig operasjon, heter det i en pressemelding.

I 2013 og 2014 leverte Vard både Gadus Poseidon, Gadus Njord og Gadus Neptun til Lerøy Havfisk-konsernet.

NYVINNINGER

Det er installert en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk om bord, og tråleren har en frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn. Fartøyet har også en nyutviklet løsning for fangsthåndtering, med tanker for inntak av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Tankene er fylt med sjøvann, slik at fisken blir holdt i live til den skal i fabrikken. Hode og innmat blir lagret i ensilasjetanker og levert på land, for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet.

HYBRID

Hekktråleren er utstyrt med Vard Electro sin SeaQ Micro Grid løsning, som muliggjør variabelt turtall på hovedmotor samtidig som akselgeneratoren gir en stabil spenning og frekvens til fartøyets elektriske systemer. Omformere til de elektriske vinsjene er direkte tilkoblet SeaQ Micro Grid som gir høyere effektivitet. I tillegg har fartøyet et integrert energilagringssystem, og har muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. Fartøyets hybride fremdriftssystem, sammen med Vards SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Systemet brukes i alle operasjoner og medfører redusert forbruk både under tråling, i transitt og under lossing i havn.

Om bord finner man også frekvensstyring av alle store komponenter, energieffektive LED-lys og elektriske vinsjer med regenerering av energi tilknyttet batteribanken og SeaQ Power Management System.

KLASSE

Kongsfjord er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, Stern Trawler, E0, T-mon, BIS, Ice-1B (hull).

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er av type Bergen Engines B33:45L8 yter 4800 kW ved 750 o/min, og er levert av Kongsberg Maritime AS.

Kongsberg Maritime har også levert gir av type 850 GHC og thruster av type TT 1650 AUX FP. på 800 kW ved 1500 o/min. Hovedgeneratorsett av type 3512C samt hjelpemotor, er levert av Pon Power AS. Nogva Motorfabrikk AS har levert en nødgenerator, som yter 540 kW.

DEKK

Seaonics har levert vinsjer og kraner, slik som midtskipskran, trålvinsj og hjelpevinsjer. Trålblokker og elektriske hjelpevinsjer er levert av Br. Markussens Metalvarefabrikk. MMC First Process har utviklet og levert fabrikken om bord. Frys- og kjøleanlegg er levert av Teknotherm.

INNREDNING

R&M Ship Interior har levert innredning til en besetning på 25 personer i 10 offiserlugarer og 15 enkeltlugarer. Ventilasjons- og klimaanlegg er levert og installert av Vard Accommodation. Dører er levert fra Libra Plast, vinduer fra Bohamet og vindusviskere fra Servi. R&M har levert innredning og utstyr til bysse og messe

DIVERSE

Vard Electro har foretatt den elektriske installasjonen, og levert SeaQ-utstyr som kommunikasjonssystem, integrert alarm og monitorsystem, PMS og skipsmodussystem samt selve SeaQ brosystemet. Pumpepakke kommer fra Allweiler, diverse sikkerhetsutstyr er levert fra Survitec og kabel/rørgjennomføringer er levert av Roxtec AS.