Kristin (10/2020)

Kristin ble 16. juli overlevert fra Karstensens Skibsværft AS til det tyske rederiet «Kristin» Fischereigesellschaft mbH. Tråleren er verftets byggenummer 446.

Kristin har et nyutviklet design fra verftet, utviklet i tett samarbeid med rederiet, med fokus på effektivitet, lavest mulig drivstoffbruk og sikre arbeidsforhold. Skroget kom til Skagen i januar i år, og den ferdige tråleren ble levert i midten av juli.

Nybygget brukes i fisket etter sild, tobis og brisling, kommer det frem av en pressemelding.

OPTIMAL KJØLING

Rederiets driftsgrunnlag er konsumfiske, og de stadig strengere kvalitetskravene her, gjorde at det ble fokusert mye på RSW-tank/anlegg og mulighet for optimal kjøling av fangsten. Også innovative løsninger har vært viktig i utviklingen av nybygget. Blant annet er båten den første i Tyskland, Danmark og Sverige som har fått elektrisk fiskepumpe, i følge pressemeldingen. Vinsjene på dekk er også elektriske.

EFFEKTIV DRIFT

Kraftuttak (PTO) er montert på hovedgiret. Dette er beregnet for den primære driften av båtens strømforsyning via akselgeneratoren på 1200 kW. I tillegg er båten utstyrt med et generatoranlegg samt en havnegenerator for ytterligere strømforsyning. Det elektriske systemet har muligheten til load-sharing/parallelldrift med de to hjelpemotorgeneratorene.

Under fisket, når de elektriske vinsjene brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Ved bruk for full kraft på vinsjene, er det ikke behov for full effekt på hovedmotoren. Hovedmotoren vil dermed bli brukt som kraftkilde dels for fremdrift og dels til strømforsyningen. Dermed trenger ikke hjelpemotorene å være i drift.

Ved behov for ytterligere kraft på fremdriftssystemet, er den ene hjelpemotoren så stor at den vil kunne kjøre båtens vanlige strømforsyning samt hydraulikksystemet under tråling.

KLASSE

Tråleren er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: DNV-GL +1A Ice-C, E0, Fishing Vessel.

MASKINERI

Hovedmotoren er en MaK 8M25, som yter 2309 kW ved 750 o/min. Propellanlegget er av type Cat MPP850. Hjelpemotorene er to Scania DI13 på 400 ekW hver. Akselgeneratoren på 1200 kW/1500 kVA er av type AvK Cummins DSG 86. Brunvoll har levert to 400 kW thrustere av type FU-45-LTC-1375.

DEKK

Dekkskranene, en på 4 tonn x16 meter og en på 4 tonn x 12 meter er levert av SeaQuest. MacGregor Rapp Marine har levert en stor pakke elektriske vinsjer samt elektrisk fiskepumpeutstyr. Trålblokk av type BlueLine er levert av Brdr. Markussen. RSW-systemet består av to Johnson Controls, to sirkulasjonspumper, to kondensatorpumper, Eltorque sirkulasjonssystem og styresystem fra Johnson Controls.

INNREDNING

Innredningen om bord er levert av Maritime Montering, som også har levert møblement fra Ekornes. Innredningen i styrehuset er foretatt av verftet. Ventilasjons- og klimaanlegg er levert av LF Ventilation.

ELEKTRONIKK

Komplett elektrisk installasjon er utført av KS Elektro. Marine Control Services (MCS) har levert alarm- og overvåkningssystem. Elektronisk utstyr for navigasjon, fiskesøk og kommunikasjon er levert av Furuno, Scanmar og Simrad, og installert av KS Elektro.