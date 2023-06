Kurt H (06/2023)

Foto: GOT Marine

GOT Marine AS i Mandal leverte siste uke i april 2023 kystfiskebåten Kurt H til Håkonsen Fiskerier AS på Leknes i Vestvågøy i Lofoten. Båten er en Skogsøy 36 av verftets eget design.

Nye Kurt H er rigget for fiske med garn og er 10,99 meter lang og 4,8 meter bred. Reder Håkon Håkonsen gikk selv nordover med båten ved påsketider før han satte den inn i fiske like etter ankomst Lofoten. Båten er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister og har fått Svolvær som registreringshavn.

MASKINERI

Den nye fiskebåten er utstyrt med en Scania DI09 hovedmotor som yter 350 hestekrefter og er levert av Nogva Motorfabrikk. Samme leverandør har også levert gir og propellanlegg av typen HC 258.

Sleipner Motor har levert en SH 550 sidepropell mens manøverstasjonene kommer fra Seatek. Rormaskin og rorutstyr er levert av GOT Marine mens hjelpemotor er en Nanni QLS 13T som er levert av Nogva Motorfabrikk. Slukkeanlegg i maskinrom av typen Statx er levert av Alf Lea & Co Brannvern.

DEKKSUTSTYR

Garngreier er levert av Hydema mens Lormek har levert garnhaler. GOT Marine har levert containere for oppbevaring av fisk mens bløggekar er levert av Smådal Mekaniske.Fortøyningsutstyr og anker er levert av Certex Norge.

INNREDNING

Innredningspakken er levert av HMI Haugland Miljø Innredning. NorSap har levert stol til styrehus, Winter-steiger varmeskap av typen Sterex, Egeland Rør sanitæranlegget mens en Kabola KB 45 oljefyr er levert av Farco.

DIVERSE

Hovedleverandør av aluminium til nybygget har vært Norsk Stål. GOT Marine har levert både det elektriske anlegget, kommunikasjonssystemene som er installert om bord og navigasjonssystemer av merket Furuno. Sikkerhetssystemene er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment.