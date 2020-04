Kvannholmen (04/2020)

6. februar ble Kvannholmen overlevert fra Kåre Holthe & Sønner AS til Øyfisk AS, Myre. Fartøyet er verftets byggenummer 248, og designet er av type Stinger 1160Z WJ.

– Øyfisk fikk levert en 11,00 meters Stinger i 2011, så at de kommer tilbake for å bestille en en ny båt betyr at vi har et produkt som sluttbrukeren er fornøyd med, sier konstruktør Åge Thomassen hos Kåre Holthe & Sønner. Øyfisk sin nye Stinger 1160Z WJ er en hurtiggående arbeidsbåt.

GJØR JOBBEN

– Stinger Modell «Z» har vår nyeste skrogutforming, det er et svar på kunders ønske om mer komfort i høy fart og i dårlig vær. De mange tilbakemeldingene vi har fått viser at båtene virkelig gjør den jobben de er tiltenkt, slår Thomassen fast. – Vi har bygd båten med tanke på å gi brukerne en behagelig, trygg og komfortabel båt som kan operere under de fleste forhold langs kysten, avslutter han med. Fartøyet er bygget i aluminium og er sertifisert som lasteskip under 24 meter.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Iveco N67 på 500 hk, med et ZF 280-1 gir foran en Doen DJ142, alt levert fra Sea-Tek. Sleipner Motor har levert en thruster av type SH100.

DEKK

To capstaner med 1500 kg kapasitet er levert av Lorentzen Hydraulikk.Fra Hellanor er det levert dekkslys og lanterner. Redningsutstyret om bord er levert av Certex.

ELEKTRONIKK

Båten er utstyrt med Raymarine navigasjonsutstyr, kartplotter, radar, ekkolodd, og AIS klasse A. Sailor VHF stasjon, GPS og Navtex er levert av Navy Rørvik og Viteq har stått for elektrisk installasjon.

DIVERSE

Båten har ikke konvensjonelt bunnstoff, men er beskyttet av et ultralydanlegg fra Egersund Net Rørvik, som skal hindre begroing på en miljøvennlig måte. Retronic har levert paneler for brannvarsling og vannalarm. Båten har luftdempede stoler fra Grammer til fører og styrmann, levert av HR Maskin. Bak i styrhuset er en opphøyet sittebenk og et lite pantry med kaldt og varmt vann. Vinduer er fra Ertec og maskinromsluke er levert av Libra-Plast.