Kvitholmen (03/2023)

GOT Marine AS overleverte i slutten av januar bygg nummer 123 Kvitholmen til rederiet Kvitholmen Fiske AS i Breivikbotn i Finnmark. Nybygget er en 14.99 meter stor snurrevad- og notbåt og er den første av verftets nye design med sju meter bredde og med optimalisert skrog for full last med bedre forbruk og fart.

– Denne båten er fullspekket med siste teknologi og vil gjøre fiskeoperasjonen bedre i tillegg til å sikre topp kvalitet på fisken. Vi er meget stolte av dette premium produktet og håper flere vil like det de ser, forteller salgssjef André Rustad i GOT Marine. Typebetegnelsen for designet er Skogsøy 50, og Kvitholmen vil få Hammerfest som sin registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er en Scania D 16 på 750 hestekrefter som er levert av Nogva Motorfabrikk. Denne er koblet opp til et Kumera 350 gir og et Helseth propellanlegg levert av Kumera Marine.Sidepropeller er fra Sleipner Motor og Lyngaa har levert manøverstasjoner. Rormaskinen kommer fra GOT Marine.

En Volvo D8 hjelpemotor på 225 kW er levert av La-Sa Båt og Motor og en 422 TGM Perkins hjelpemotor kommer fra MPNP. Danfoss Norge har levert en Varg akselgenerator.Statx slukkeanlegg for maskinrom er levert av Alf Lea & Co Brannvern.

DEKK

Lofoten Hydraulikk har levert en pakke med hydraulisk dekksutstyr som blant annet består av CW 12 kombivinsjer, ankervinsj, notrull og hjelperull, nothaler og ringnål. En HS Marine AK7 lossekran er levert av GOT Services og samme leverandør har også levert en HS Marine AK13 notkran. Fortøyningsutstyr og anker kommer fra Certex Norge.

FISKEBEHANDLING

Fabrikken om bord er levert av Latech AS mens RSW-kjøleanlegg kommer fra Proff Kulde. Cflow AS har levert vakuumsystemet.

INNREDNING

Komplett innredning er levert av HMI, Haugland Miljø Innredning. Styrestol kommer fra NorSap, mens sanitæranlegget er levert av Egeland Rør.

DIVERSE

Hovedleverandør av aluminium til båten har vært Norsk Stål, mens lenspumpe er levert av Leif H. Strøm AS og brannpumpe/spylepumpe er levert av Ydra. Elektrisk anlegg er levert av GOT Products AS og samme leverandør har også levert kommunikasjons- og navigasjonssystemene. Sikkerhetsutstyret er en leveranse fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment.