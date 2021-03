Kvitvær (03/2021)

Kvitvær ble i februar overlevert fra Sletta Verft til Lerøy Aurora AS. Båten er verftets bnr. 184.

Kvitvær er en arbeidskatamaran i aluminium. Båten er søsterskipet til Flatvær (05/19), og har likheter med både Auvær (MM 07/18), Måsvær (MM 06/17) og Kavringen (MM 01/17), som Lerøy mottok fra verftet i 2019, 2017 og 2016. Dermed skjønner man at de to selskapene har hatt et langt og fruktbart samarbeid. Nybygget er faktisk det åttende fartøyet Sletta Verft bygger for Lerøy Aurora. Kontrakten for Kvitvær ble signert i januar 2020.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert hovedmaskineriet. Det består av en Scania DI9 70 M-motor, som yter 250 hk ved 1500 o/min, gir av type HC168 og propellanlegg av type N4.215. Sleipner Motor har levert sidethruster av type SH550, styremaskin og rorarm.

DEKK

På dekk er det montert en kran av type HS Marine Crane AK34/15,8 HE4, levert av Hydraulikk Finnmark. Tauevinsj, trommelvinsj, hydraulikkpumpe og to capstaner, på fem og tre tonn, er levert av Lorentzen Hydraulikk. GS Hydro Norge har levert slanger, rør og deler til hydraulikkanlegget. Certex har levert anker, kjetting og løst fortøyningsutstyr.

INNREDNING

Byggmaterialer til innredningen er levert av Aure Trelast, R&M Ship Interior og Nilsson Trelast. Møbler i innredning, som skap, hyller, køyer og kabinett, er levert av Troldmyr Møbelfabrikk. Flataker Industrier har levert sofagruppe om bord, og NorSap har levert styrehusstoler av type NS800 Comfort. Vinduer av type S80 er levert av Ertec, og Libra Plast har levert dører av type Honeycomb AC-32. Bysseutstyr er levert av Brødrene Dahl.

ELEKTRONIKK

Elektrisk installasjon er foretatt av Elmarin. Redningsutstyr, bestående bl.a. av brannteppe, brannøks, livbøye, redningsdrakt og redningsflåte, er levert av Certex. Tyco Fire & Integrated Solutions har levert brannslukkingssystem i maskinrom, av type Inergen.