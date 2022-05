Lauren (06/2022)

Cemre Shipyard i Tyrkia overleverte i slutten av mars 2022 sitt nybygg nummer 71, tråleren Lauren til Atlantic Dawn Group i Killybegs i Irland. Dette er et søsterskip til Leila som rederiet fikk overlevert fra samme verft tre måneder tidligere. Begge fartøyene er designet av Salt Ship Design på Stord og er av typen SALT 0240.

De nye fiskefartøyene som McHugh-familien nå har fått er utviklet i nært samarbeid med det norske designselskapet og er tilpasset fartsområdet og de fiskeriene det irske rederiet er engasjerte i. Den første av båtene, Leila, har allerede vært i fiske og vist seg som en svært effektiv og moderne fiskebåt. Tråleren Lauren er 64,4 meter lang med en bredde på 14 meter. Den er utstyrt med RSW-tanker med en total kapasitet på 1520 kubikkmeter og har en dødvekttonnasje på 1900 tonn. Om bord er det plass til et mannskap på 11 personer.

KLASSE

Lauren vil føre irsk flagg og er klasset i Bureu Veritas (BV) med notasjonen 1, +HULL, +MACH, Fishing Vessel, Unrestricted navigation, MON-SHAFT.

MASKINERI

Hovedmotor kommer fra MAN Diesel og Turbu og er av typen 9L27/38 som yter 2999 kW ved 900 omdreininger i minuttet. Gir kommer fra Brunvoll Volda og propellen fra MAN Alpha. Kongsberg Maritime har levert styremaskinen og det er to hjelpemotorer om bord av typen CAT C32 med en effekt på 940 ekW, begge fra Caterpillar. To thrustere er av Brunvoll fabrikat og er av typen FU63LTC1750 på 950 kW hver. Kjele for varmevann er levert av Ulmatec Pyro og er på 200 kW. Allweiler har levert diverse pumper til maskinrom.

DEKK

Tre kraner er leverte av Seaquest, en dekksran på fire tonn, en kran for trålhåndtering på fem tonn og kran til fiskepumpe på fire tonn. Trålutstyret kommer fra Karmøy Winch og omfatter blant annet to trålvinsjer på 81 tonn og ulike hjelpevinsjer. To vacuum-pumper kommer fra MMC og det samme med en dobbel vannseparator. MMC har også levert RSW-systemet som består av to maskiner med en kapasitet på 800 kW hver.

DIVERSE

Av utstyr ellers om bord har Viking Norsafe Life-Saving Equipment levert redningsutstyret og Palfinger MOB-båt. Toalettsystem kommer fra Jets, bysseutstyr fra Beha-Hedo Industrier og utvendige dører fra Libra-Plast. Navigasjonsutstyret er av typen Furuno og er levert og montert av O. Øverland mens Norsap har levert styrehusstoler.