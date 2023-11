Leif-Erik Simonsen (11/2023)

Det svenske verftet Swede Ship Marine AB i Fagerfjäll over-

leverte 1. september 2023 redningsskøyta Leif-Erik Simonsen til Redningsselskapet. Dette er bnr. N520 fra verftet, og den 176. i rekken av historien til redningsskøytene i Norge.

I 2021 valgte den norsk-amerikanske investoren Morten Simonsen å fullfinansiere byggingen av en ny redningsskøyte i Ulstein-klassen, da han donerte 52 millioner til Redningsselskapet. Etter ønske fra donator vil den nye redningsskøyta bære hans fars navn, Leif-Erik Simonsen.

FEMTE I 22-METERS KLASSEN

Redningsskøyta er i Ulstein-klassen, og er en av Redningsselskapets største skøyter med en lengde på 22 meter. Det er den femte i rekken av redningsskøyter som Redningsselskapet får bygd ved Swede Ship.

Nybygget kan oppnå en fart på 39 knop og har en slepekraft (bollard pull) på 12 tonn. Den er ellers godt utstyrt for å utføre ulike former for assistanse og redningsoperasjoner og har blant annet flere redningspumper, utstyr for luftdykking, søkelys, dekkskran, slepevinsj og gyrostabilisert videokamera om bord. Redningsskøyta er også utstyrt med det beste innen navigasjon og kommunikasjon.

STASJONERES I NORDLAND

I førerhuset er det fire fulldempede stoler for mannskapet i tillegg til fire sitteplasser for passasjerer. Det finnes et dagrom med en sofa og tre soveplasser. For medisinsk assistanse er det en behandlingsbenk, oksygen utstyr, hjertestarter og annet avansert førstehjelpsutstyr. Den nye skøyta vil ha sin base i Bodø og på Lovund, og skal operere i havområdene utenfor.

KLASSE

Redningsskøyta er klasset i DNV og har fått notasjonen DNV 1A HSLC PATROL (S) R2. Den er registrert med Oslo som registreringshavn.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med to hovedmotorer av typen MTU 12V2000 M96 på 1340 kilowatt hver og som er leverte av Bertel O. Steen Power Solutions. Reduksjonsgir er av typen ZF 3060 og vannjetanlegg er to Kongsberg 56A3.

Båten har en baugthruster som yter 50 kilowatt og som er levert av Sleipner Motor AS og to generatorsett, et Cummins Onan på 19 kilowatt og ett Dynaset hydraulic på 15 kilowatt. Interceptorer kommer fra Humphree og hydraulikkanlegget er levert av Hydx.

DEKK

Slepevinsj er levert av SHM Maritime mens dekkskran av typen Amco Veba er levert av Hyva. Glamox har levert søkelyskaster og redningsbåt og redningsflåter er levert av Survitec Safety.

INNREDNING

Belysning er levert av KG-Knutsson og VVS og EL-anlegg av Ahlsell. Stoler av typen Recaro er levert av Crown Marine Seats.

ELEKTRONIKK

Navigasjonsutrustningen kommer fra Furuno mens Consilium Marine & Safety har levert brannalarmanlegget. Nattkamera kommer fra Currentcorp.

DIVERSE

Diverse ventiler kommer fra Meson, luftinntak fra Camfil og Pur-Teknik har levert fender. Börjessons Plåt och Svets har utført laserskjæring av plater og Alumeco Sverige har levert aluminium. MCT Brattberg har levert kabeltetninger og Unifire Brandkanon brannslukkeutstyr.