Leikanger (04/2023)

Sembcorp Marine i Singapore leverte i begynnelsen av januar 2023 den tredje like batteridrevne ferjen til Norled basert på designet LMG 80 DEH fra LMG Marin. Ferjen har blitt fraktet til Norge om bord i tungløftskipet Rolldock Storm og skal etter klargjøring settes inn i sambandet Hella–Vangsnes–Dragsvik sammen med søsterfartøyene Hella og Dragsvik som ble levert i 2022.

I likhet med søsterferjene kjører Leikanger på litium-ion batterier ladet ved hjelp av ren vannkraft. Fartøyet er også i stand til å operere i hybridmodus ved å bruke kombinert batteri-dieselkraft som et alternativ.Leikanger er utformet med fokus på sikkerhet og komfort for passasjerer og mannskap. Fartøyet er utstyrt for optimal ytelse og forbedret energieffektivitet, med innovative funksjoner som hurtigkobling av landladeplugger, auto-fortøyning og auto-cross-funksjoner og effektive skrog-, fremdrifts- og varmegjenvinningssystemer.

80 BILER

Ferjen skal settes inn på sambandet Hella–Vangsnes–Dragsvik som driftes av Norled, sammen med den første søsteren Hella som ble satt i drift i mai 2022, og det andre søsterfartøyet Dragsvik, som startet driften i desember 2022. Med en fart på 10 knop, har den 82,4 meter lange ferjen kapasitet til å frakte 300 personer, samt 80 biler eller en kombinasjon av opptil ti biler og ti trailere. Administrerende direktør i designselskapet LMG Marin, Torbjørn Bringedal, sier at de er glade for at nullutslippdesignet og den innovative elektrifiseringsteknologien har blitt vellykket integrert i utviklingen av ferjene som nå er bygget for Norled.

– Disse ferjene er spesialdesignet for å oppfylle Norleds krav til bærekraft, sikkerhet og drift, og vil ytterligere styrke Norleds strategiske posisjonering som en ledende operatør av bærekraftige ferjetjenester, legger han til.

KLASSESELSKAP

Leikanger er klasset i DNV og har fått notasjonen DNV + 1A1 LC Car Ferry B Battery (Power) R4(nor) E0. Ferjen fører norsk flagg og har Stavanger som registreringshavn.

MASKINERI

Et Volvo generatorsett produserer strøm til fremdriftsthrustere fra Schottel. Det elektriske opplegget til fremdriftsanlegget er levert av Seam mens batteriene kommer fra Corvus Energy. Garbarino har levert pumper.

DEKK

MES redningsstasjon er levert av Survitec, mens Viking har levert MOB-båt. Ankervinsjen kommer fra Pellegrini.

INNREDNING

Innredningen er utført av Vestnes Ocean mens Aeron AS har levert HVAC-anlegget. Heis er levert av Lift Emotion og Baggerød AS har levert dører. Vinduene kommer fra Boamet.

DIVERSE

Bro- og navigasjonsutrustningen er utført av Seam AS. Det er brukt malingsprodukter fra International og Matre Maskin AS har levert skumslukkingsanlegget om bord. Kabel- og rørgjennomføringer kommer fra CDS Sealing Systems AS.