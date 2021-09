Leonardo da Vinci (09/2021)

I august ble Leonardo da Vinci overlevert fra Vard Brattvaag AS til italienske Prysmian Group. Spesialfartøyet er verftets bnr. 872. Design er av type VARD 9 04 fra Vard Design AS.

Telekommunikasjons- og strømkabelsystemfirmaet Prysmian Group kunngjorde 9. august at de har tatt offisiell levering av det “unike” batterihybrid-kabelleggingsfartøyet Leonardo da Vinci. Dette er en av verdens største kabelleggingsfartøy, med en lengde på 171 meter og bredde på 34 meter.

BANEBRYTENDE

Skipet skal drive med både kabellegging og nedgraving ved hjelp av flere typer verktøy, som f.eks. plog. Ifølge Prysmian er det installert banebrytende leggefunksjoner, som gjør det nye fartøyet til det mest avanserte kabelleggingsfartøyet i verden. Leonardo da Vinci vil gi Prysmian Group muligheten å tilby et stadig bredere og mer allsidig utvalg av installasjonstjenester og styrke posisjonen i sjøkabelindustrien.

REDUSERT MILJØAVTRYKK

Skipet har en ny generasjon kabelteknologi med lettere materialer. Det har installasjonsmuligheter ned til 3000 meters dyp, to karuseller på 7000 og 10.000 tonn, to uavhengige leggelinjer, tauekapasitet på 180 tonn og bollard pull på rundt 200 tonn. Rekordstor karusellkapasitet og avansert DP3 sjønavigasjons- og posisjoneringssystem skal kunne redusere antall kabelleggingsrunder, og dermed gi færre transitter og redusert operasjonstid. Sammen med batterihybrid fremdrift vil dette gi en generell reduksjon i CO2-utslipp og en reduksjon i drivstofforbruket på omtrent 40 prosent, sammenlignet med et tradisjonelt kabelleggingsfartøy. Videre er mer enn 80 prosent av båtens lysarmaturer energieffektive lysdioder, noe som betyr reduserte utslipp fra generatorer.

DEDIKERTE EIERE

Kabelfartøyet er innredet for 120 personer, og Leonardo da Vinci er utstyrt for å tilby komfort, rikelig med arbeidsarealer og rekreasjonsområder for alt personell, inkludert fullt utstyrt treningsstudio, auditorium, spillerom, oppholdsrom og offisersalong. Alltid med sikkerheten i høysetet, påpekes det i en pressemelding. Prysmian Group har vært involvert gjennom hele prosessen, med design, produksjon og tilsyn under installasjon og endelig igangkjøring av alt kabelleggingsutstyr. Intet har blitt overlatt til tilfeldighetene når gangspill, leggeskiver, dreieskiver, pickuparm, “larver” og annet har blitt installert.

PRESTISJETUNGE OPPDRAG

Leonardo da Vinci gikk etter levering rett ut i første oppdrag. I løpet av sensommeren og høsten skal skipet være med på installasjonen av verdens lengste undersjøiske strømkabel, Viking Link, mellom Storbritannia og Danmark. Senere i år skal skipet brukes i andre viktige prosjekter, for eksempel leggingen av undersjøiske strømkabler mellom de spanske øyene Lanzarote og Fuerteventura, og arbeid med offshore-vindparken Saint Nazaire i Frankrike.

MASKINERI

Kabelfartøyet er utstyrt med seks dieselgeneratorer (to 8L20 og fire 8V31) fra Wärtsilä og to energilagrinssystem. Propellanlegg/fremdrift består av tre Azipodthrustere, to inntrekkbare Azimuththrustere og to baugthrustere.

DIVERSE

Tomrefjord Rør og Montering har bygd og montert rørsystem, Water Mist brannslukkingssystem, A-frame Palfinger hydraulikksystem og andre hydraulikksystem. Glamox har levert innvendig og utvendig teknisk belysning, flomlys, søkelys og lanterner.

Elektroinstallasjonen om bord har vært et (50/50) samarbeidsprosjekt mellom Vard Electro og Brattvaag Electro. Walcon har utført stålarbeid om bord, bysse er levert av Beha Hedo Industrier og kabel-/rørgjennomføringer av Roxtec.