Lifjell (03/2023)

Promek AS overleverte i starten på januar 2023 servicebåten Lifjell til Mowi ASA. Lifjell er en Prowork 1145 enskrogsbåt av verftets eget design og måler 14,53 meter i lengde og 4,55 meter i bredde.

Lifjell skal operere for Mowi Vest på selskapets oppdrettslokasjoner. Uten last kan den gå med en fart på 12,5 knop og den er utstyrt med to brennoljetanker som hver tar 1000 liter.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Scania dieselmotor av typen DI 13 078M. Dette er en sekssylindret rekkemotor på 12,7 liter som yter 550 hestekrefter ved 1800 omdreininger i minuttet. Motoren er levert av Nogva Motorfabrikk. Båten er utstyrt med to sidepropellere som er hydraulisk drevet, en på 50 hestekrefter foran og en på 30 hestekrefter akter, begge levert av PMH Norway. En skruekompressor er levert av Nessco.

DEKK

Dekkskranen som er montert om bord er en Palfinger PK11001 som har et hydraulisk utskyt på 11,9 meter og som kan løfte 580 kilo på 11,9 meter lang arm. Kranen er levert av Bergen Hydraulic. Det er også montert tre nokker om bord som alle er levert av Tenfjord Industrier. En på 2000 kilo framme, en på 3000 kilo på styrbord side og en på 2000 kilo akter.

INNREDNING

Innredningen om bord i Lifjell er levert av Stavik Trevare. Belysning kommer fra Skipsutstyr og sikkerhetsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment.