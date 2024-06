Logan L (07/2024)

Skagen Ship Consulting AS leverte i mai 2024 service- og notvaskebåten Logan L til oppdrettsselskapet Cooke Aquaculture Scotland Ltd. Dette er bygg nummer sju fra Skagen Ship Consulting som har bygd båten hos verftet Etkin Marin i Tyrkia.

Logan L er designet av Marin Design i Kolvereid og har designbetegnelsen MD 50 SV. Notvaskebåten er bygd i aluminium og har en total lengde på 14,96 meter og en bredde på 7,00 meter. Den skal brukes ved oppdrettslokasjonene som Cooke har i Skottland.

MASKINERI

Nybygget har en Scania DI 13 92 M hovedmotor som er levert av Nogva Motorfabrikk. Samme leverandør har også levert gir av typen HC-258 og et vribart propellanlegg med en firebladet propell. Strømforsyningen tas hånd om av to Deere motorer med tilhørende Stamford generatorer som også er levert av Nogva Motorfabrikk. De to thrusterne som er monterte om bord er leverte av Marine Parts & Propulsion og er av typen Veth VT50.

DEKK

Dekkskranen er en Palfinger PK-29002M som er levert av Bergen Hydraulic. Pumpsupply har levert vaskepumpe, kraftblokk kommer fra Hydema mens kapstaner er leverte av Tenfjord Industrier. Navigasjonslys er av typen Lopolight og er levert av MarLog.

DIVERSE

Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret om bord er levert av Navy Rørvik.