Magne Arvesen (06/2021)

Magne Arvesen ble i april overlevert fra Astilleros Gondan til Engenes Fiskeriselskap AS, Engenes. Tråleren er verftets byggenummer 486, og design er av type NVC 370 fra Kongsberg Maritime.

Magne Arvesen skal oppnå å være minst 20 prosent mer energieffektiv enn forrige generasjons trålere fra tidlig 2000-tall, skriver rederiet i en pressemelding. Nybygget er et av de mest avanserte fartøyene i sitt slag, og skal drives av Engenes Fiskeriselskap i Nord-Atlanteren og i arktiske farvann. Dette er den andre Kongsberg-designede frysetråleren Gondan leverer til en norsk kunde det siste halvåret, etter Sunderøy (MM 01/21).

ENKEL TIL TRIPPELTRÅL

Frysetråleren er bygget i stål med aluminiumsoverbygg. Med en innredning for 29 personer vil fartøyet brukes til sløying og frysing av hel hvit fisk. Frysekapasiteten er på 1400 m3. Tråleren er isklassesertifisert, og opereres hovedsakelig i Nord-Atlanteren, Barentshavet og Svalbard. “Etter planen starter fisket for fullt midten av juni med rekefiske. Utover det skal tråleren fiske torsk, sei, hyse, blåkveite, reker og senere raudåte. Båten kan fiske med enkel til trippeltrål samtidig”, melder Fiskebat.no.

REDUSERT MILJØAVTRYKK

Kongsberg Maritime har vært mildt sagt delaktig i byggeprosessen, med leveranser av både design, hovedmaskineri, vinsjer med mer. Det hybride fremdriftssystemet, moderne dekksmaskineri, samt elektro- og automasjonssystemene om bord skal bidra til fiske med redusert miljøavtrykk, mer effektiv drift og en høyere sikkerhet for mannskapet. Større kapasitet i fisketankene gjør at det kan gjennomføres lengre turer uten å måtte avbryte eller mellomlosse, noe som sparer både utstyr, drivstoff og tid. Magne Arvesen er også rederiets første båt som er bygget for å holde fisk levende frem til den prosesseres.

MASKINERI

Kongsberg Maritime har levert Bergen B:33 hovedmotor, girsystem, thrustere og propellanlegg. Generatorer er fra Caterpillar.

DEKK

Kraner på dekk er levert fra Mac-Gregor Norway. Hydraulikkpakke er levert av Dimo. Optimar har levert fabrikken om bord. Gurskøy har levert gangveier, og redningsbåter er levert av Palfinger. Teknotherm Marine har levert en omfattende leveranse bestående av fryseanlegg med bl. annet tre Teknotherm/Mycom kompressoraggregater.

INNREDNING

Lido Marine står for innredning, isolasjon og møblement om bord. Bysse er levert i samarbeid med Beha-Hedo. Teknotherm har levert ventilasjonsanlegg samt fryseri. Dører er levert av Libra-Plast.

KLASSE

Magne Arvesen er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A, Stern Trawler, ICE 1B (HULL: ICE1A*), E0, TMON, BIS. Hjemmehavn er Harstad. IMO-nummeret er 9876593.