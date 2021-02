Mardi Gras (02/2021)

I desember 2020 ble Mardi Gras overlevert fra Meyer Turku i Finland til amerikanske Carnival Cruise Line. Cruiseskipet er verftets byggenummer 1396.

LNG-drevne Mardi Gras er det nyeste tilskuddet i flåten til verdens største cruiseskipoperatør, Carnival Cruise Line. Skipet er tiltenkt det amerikanske markedet. Planen er nå at Mardi Gras skal seile til Port Canaveral i Florida, hvor man håper nybygget kan begynne cruisesesongen i april. Dette blir tidenes første cruiseskip med LNG-fremdrift i Nord-Amerika.

FORSINKELSER

Ferdigstillingen og leveringen av cruiseskipet var en viktig milepæl for Meyer Turku. Verftet har hatt store problemer under Covid19-pandemien. Både permitteringer og en brann om bord har forårsaket forsinkelser.

– Den offisielle leveransen av skipet var et stort og viktig steg for oss. Dette er et vakkert og særdeles avansert skip, med klasseledende teknologi om bord. LNG-fremdrift er bare en av mange ting man kan trekke fram. Vi er veldig stolte av alle arbeiderne og alle som har vært involvert i prosessen rundt Mardi Gras, i slike spesielle og vanskelige omstendigheter, sa Meyer Turkus CEO Tim Meyer, da skuta ble levert. Verftet skal snart i gang med søsterskipet til Mardi Gras, og forventet ferdigstilling er vår/sommer 2022.

BERG-OG-DAL-BANE

Det nye cruiseskipet har 2600 lugarer og 180 suiter i 11 ulike kategorier. Det er plass til maksimalt 5200 passasjerer, mens besetningen er på opptil 2000 personer. Mardi Gras har klassiske skipslinjer og et overveiende blått skrog. Skipets midtpunkt er et tre-etasjes høyt atrium som man finner midtskips, som åpner seg mot et gulv-til-tak-vindu og bevegelige LED-skjermer. Fra atriet kan passasjerene nyte en nærhet til havet og beundre utsikten. Et annet trekkplaster det forventes mye spalteplass rundt, er nyvinningen Bolt. Dette er den første berg-og-dal-banen som er bygget om bord på et skip. Bolt lar deg styre selv, og man kan blant annet kontrollere hastigheten på turen, helt opp til toppfarten på 64 km/t.

DIVERSE

Norske TMC Compressors har levert både service og kontroll-luft, samt N2 feed air-kompressorer.

Selskapet leverte service og kontroll-luft direkte til verftet, og N2 kompressorer via Air Products.