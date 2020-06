Marsali (06/2020)

Marsali ble 23. april overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Migdale Transport Ltd., Skottland. Brønnbåten er verftets bnr. 202, og designet er av type AAS 1502 ST.

Nybygget gikk til Skottland etter levering, og inn på fast charter for Cooke Aquaculture sin oppdrettsaktivitet. Skroget er bygget ved Atlas Shipyard i Tyrkia.

FØRSTE NYBYGG

Migdale Transport Ltd. som mottar skipet, er hjemmehørende ved Bonar Bridge, Skottland, hvor de driver med smoltproduksjon, landtransport av levende fisk og brønnbåttjenester. Migdale Transport Ltd. ble etablert i 2008 og har fra før brønnbåten Migdale (tidligere Rofisk), som også ble bygget hos Aas Mek. Marsali er rederiets første nybygg. Ifølge en pressemelding er båten spesielt arrangert for lukket transport med CO 2 luftere, RSW-kjøling, oksygenering med mer for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, avlusing og ferskvannsbehandling av fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

ARRANGEMENT

I tillegg til utstyr spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system, er båten også utrustet med dewater laste-/lossesystem for ferskvannsbehandling av fisken. Nybygget er videre utstyrt med eget ferskvannsproduksjonsanlegg med kapasitet på 3000 m3 pr døgn, som tilsvarer at den kan fylle lasterommene med egetprodusert ferskvann to ganger i døgnet for bruk ifm ferskvannsbehandling av fisken for lus, parasitter o.l. Marsali er arrangert for sortering, avlusing med filter for oppsamling av lus.

Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Dette for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land. Lasteromsvolumet er på 1500 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott, CO 2 -strippere og trykk laste- og lossesystem for lukket transport. Det er montert et dobbelt vakuumpumpeanlegg med to 6000 liters tanker.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert hovedmotor type Wärtsilä 8L20 på 1600 kW ved 1000 o/min, som er tilkoblet et Brunvoll gir- og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Nogva Cummins QSK38-DM1 Tier 2, hver på 1044 kW v/1800 o/min, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW. Det er montert sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW levert fra Brunvoll.

DEKK

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert tre Palfinger kraner på dekk, en på 38 t/m og to på 31 t/m, alle levert av Bergen Hydraulic. Frio Nordica har levert RSW-anlegget. System for lasting og lossing er levert av MMC First Process. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan fisketellere, samt smolttellere fra Wingtech. MOB-båt og davit til denne, er levert av Mare Safety.

INNREDNING

Det er lugarer for ti personer, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom med mer. R&M Ship Interior er hovedleverandør på innredningen. Wangsmo har levert ventilasjonsanlegg, mens proviantkjøl er levert av GK Inneklima. Generell belysning i innredningen er levert fra Glamox. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fiskehåndtering med mer.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er foretatt av Vik Elektro. HG Marine Electronics har levert og installert elektronikken om bord. Ventil- og rørutrustning er levert av Robinet og Brødrene Dahl. Tyco Fire & Int. Solutions har levert brannslukkingssystem i maskinrommet.