Mein Schiff 7 (08/2024)

Meyer Turku i Finland overleverte mandag 10. juni cruiseskipet Mein Schiff 7 til TUI Cruises. Dette er det første metanolklare fartøyet verftet har bygget.

Det nye cruiseskipet er også det sjuende skipet Meyer Turku har bygget for TUI Cruises, og er det første i Mein Schiff-flåten som utelukkende kjører på lavutslipps marindiesel som har et maksimalt svovelinnhold på 0,1 prosent. Skipet har også landstrømtilkobling og er utstyrt med katalysatorer. Det er fullt ut klargjort for å kjøre på metanol som med fremtidens grønne metanol vil gjøre fremdriften nesten karbonnøytral.

2894 PASSASJERER

Mein Schiff 7 har en størrelse på 111.500 bruttotonn og har en kapasitet til 2894 passasjerer og et mannskap på 1000 fordelt på 16 dekk. Skipet har en lengde på 315,7 meter og en bredde på 35,80 meter og har en marsjfart på 22 knop.

Det nye skipet er søsterskip til Mein Schiff 1 og 2 og de fleste av de 1447 lugarene om bord er vendt ut mot sjøen. Spaområdet, klatrevegg og sportsområdet i tillegg til det 25 meter lange utendørsbassenget er identisk med søsterskipene.

TO ÅRS BYGGETID

– For ti år siden bygde vi vårt første Blu Motion-skip her i Turku i Finland, og i 2019 hadde vi bygget totalt seks fartøyer ved dette verftet, sa TUI Cruises administrerende direktør Wybcke Meier ved overleveringen av det nye skipet og takket samtidig Meyer Turku for et utmerket samarbeid om dette siste prosjektet.

Meyer Turku-sjef Tim Meyer fortalte at stålkuttingsseremonien hadde funnet sted 14. juni i 2022, og uttrykte stolthet over det langvarige og nære samarbeidet mellom verft og rederi som gjorde leveringen mulig under to år senere.

Mein Schiff 7 gikk etter overleveringen direkte til Kiel i Tyskland der de første passasjerene gikk om bord 12. juni.

KLASSE

Mein Schiff 7 er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Passenger ship BIS Clean COMF(V-1) F(M) Fuel ready(LFL[Bc; MEc; Misc; P; S; Tc]) LCS(DC) Recyclable TMON(oil lubricated). Skipet er registrert på Malta med Valetta som registreringshavn.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med fire hovedgeneratorer, alle av typen W8L46FA6-TP og som er produsert av Wärtsilä sin fabrikk i Italia. Nødgenerator er en 12V4000-P03 motor fra Rolls-Royce Solutions.

Det er installert i alt fem thrustere, tre framme og to akter. De tre framme er av typen WTT40 CP og de akter av typen CT 300. Alle er produsert av Wärtsilä i Nederland. Kjeler kommer fra Alfa Laval Aalborg.