Meløyfjord (10/2021)

25. august ble Meløyfjord overlevert fra Stadyard AS til Meløyfjord Fiskeriselskap AS. Fartøyet er verftets byggenummer 45. Designet er av type SC 45 fra Seacon AS.

Nye Meløyfjord er utrustet for både snurrevad- og notfiske. Dette er nybygg nummer 21 med Seacon-design, og nybygg nummer 7 med Seacon-design fra Stadyard/Blaalid.

GJENNOMTENKT DESIGN

Seacon har i flere år jobbet med utvikling av nye konsepter for denne type fartøy, og som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som byrået tidligere har designet.

I forbindelse med dette nybygget, har Seacon over lengre tid jobbet sammen med Meløyfjord-rederiet for å utvikle et optimalt fartøy, som er best mulig tilpasset den driften rederiet har planlagt. Rederiet har under designfasen hatt stort fokus på lavt energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.

Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling vil også bli godt ivaretatt om bord på det nye fartøyet, og det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet, heter det i en pressemelding.

MASKINERI

Hovdmotoren er en Yanmar 6EY26W som yter 1920 kW ved 750 o/min, levert av Verlo. Nogva har levert to Scania generatorsett av type DI13075 på 426 kW hver samt et generatorsett av type Scania DI0974M på 269 kW. Propellanlegg av type CP 68/4 3200 mm CPP og gir av type ACG 680 er levert fra Brunvoll. En 465 kW thruster av type FU45LTC1375 og en 650 kW av type FU63LTC1550, er også levert av Brunvoll. Ditech har levert GreenOil filtersystem WP1-C1-1000 for diesel til hovedmotor og hjelpemotor. Til smøreoljesystem for hovedmotor er det levert GreenOil type WP1-P2-750.

DEKK

MacGregor Norway har levert en pakke med Triplex-kraner. Her finner man blant annet nothaler av type 920/500, notkran av type NK-6000 og dekkskran av type KN-50. Elektrisk dekksmaskineri er levert av Lofoten Hydraulikk. Dette består blant annet av to kombivinsjer av type CW20-25/15X50 (n25-2500), hjelpevinsj av type AW 70, ringnål og ankervinsjer. Fiskefabrikken er levert av Melbu Systems. Vakuumanlegg er levert av MMC First Process og RSW-anlegg er levert av Teknotherm.

INNREDNING

Innredning, isolasjon og møbler om bord er levert av Maritime Montering. PTG Kuldeteknisk har levert anlegg for proviantkjøl- og frys. Ventilasjonsanlegg er levert fra Isovent. Vinduer er fra Bohamet og vindusviskerer fra Verlo.