Misje Flora (07/2024)

Misje Eco Bulk AS i Bergen overtok 5. mars nybygget Misje Flora. Dette er den fjerde av inntil ti like bulkcarriere på 5000 dødvekttonn som rederiet bygger ved Colombo Dockyard på Sri Lanka og som er bygg nummer 253 ved verftet.

Skipsserien er designet av Wärtsilä Ship Design Norway på Stord og kalles Eco Bulk Carriers. Det er lagt vekt på mest mulig økonomisk og miljøvennlig drift, og blant annet er Misje Flora utstyrt med en batteripakke på 994 kwh og landtilkobling for å kunne gå ut og inn av havneområder med elektrisk drift og foreta laste- og losseoperasjoner kun ved bruk av elektrisitet.

Misje Flora har en lengde på 89,96 meter og en bredde på 15,39 meter. Skipet har ett lasterom med en lengde på 59,85 meter, en bredde på 12,80 meter og som rommer 6967 kubikkmeter.

ISKLASSE

I ballast er skipet designet til å kunne gå med en fart på 13,50 knop, og med last en fart på 11,50 knop. Misje Flora har isklasse 1C. Colombo Dockyard leverte det første fartøyet i serien i september 2022. Misje Eco Bulk AS er den aller første europeiske klienten til verftet som opererer i samarbeid med Onomichi Dockyard Company Ltd. i Japan som har en eierandel på 35 prosent i verftet og eier det sammen med myndighetene på Sri Lanka

KLASSE

Det nye skipet er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A General dry cargo ship BIS Battery(Power) BWM(T) Clean E0 Grab(3-20 t) Ice(1C) LCS NAUT(NAV) Strengthened(IB) TMON(oil lubricated) ER(SCR, TIER III). Misje Flora er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og har Bergen som hjemmehavn.

MASKINERI

Fremdriftsmotor er en 8L20 fra Wärtsilä som er koblet opp til en 4D920 propell fra Wärtsilä via et SCV75 reduksjonsgir som også er levert av Wärtsilä. Hovedgeneratorer er to C7.1 ACERT fra Caterpillar og nødgenerator er et generatorsett av samme type fra Caterpillar. Schottel har levert en tunnel thruster av typen STT 170.Batteripakken om bord er levert av Corvus og et Wärtsilä HY hybridsystem er hjertet i hele det hybride fremdriftsanlegget.

DIVERSE

Eltorque har levert aktuatorer til nybygget. Rensesystemet for ballastvann er levert av Norwegian Greentech som har produsert systemet ved selskapets fabrikk i Fosnavåg på Sunnmøre. Dette er et energieffektivt og kompakt system som renser ballastvannet ved hjelp av UV-lys og filtre uten bruk av kjemikalier. Misje Flora har belysningsutstyr fra Glamox og P&I forsikring i Gard.