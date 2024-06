Mount Denali (07/2024)

Foto: New Times Shipbuilding

Himalaya Shipping som er stiftet av nordmannen Tor Olav Trøim, men som formelt er registrert på Bermuda overtok i april sitt tiende nybygde bulkskip i en serie på 12. Mount Denali er på 210.000 dødvekttonn og er bygd hos kinesiske New Times Shipbuilding.

Skipene i denne serien har kommet på løpende bånd de siste månedene. To ble leverte i januar i år mens de to siste i 12-skipsserien, Mount Aconcagua og Mount Emai, skal etter planen leveres i løpet av juni. Himalaya Shipping har fortsatt opsjon på ytterligere fire skip av samme type fra New Times Shipbuilding.

NEWCASTLEMAX

Bulkskipene i denne serien er på 210.000 dødvekttonn og av Newcastlemax-typen. Det vil si at de er de største skipene som kan laste i kullhavnen Newcastle i Australia som har begrensninger på blant annet bredde. Havnen er en av verdens største eksporthavner av kull.

Skipene i serien er tilnærmet i identiske og er utstyrt med LNG dual fuel motorer som kan gå på både LNG og olje. De er blant annet kjennetegnet av to store tanker for lagring av LNG-drivstoff på hver side av overbygget.

RETT PÅ KONTRAKT

Mount Denali gikk ved levering rett inn på en kontrakt med et stort selskap innen råvarehandel der første del av avtalen strekker seg frem til 31. desember 2026 og med videre opsjoner.

Himalaya Shipping opplyser at skipet går inn på en indeksbasert rate som gir en betydelig premie i forhold til et standard Capesize-fartøy. Tidsbefraktningen inkluderer også en overskuddsdeling på bakgrunn av fordelen med å seile med scrubber eller drift på LNG.

UNG FLÅTE

– Vi er stolte over den raske utviklingen av rederiet. Innen slutten av juni vil vi ha en seilende flåte på tolv toppmoderne fartøyer som representerer den yngste og mest drivstoffeffektive tørrbulkflåten på vannet i dag, sier Herman Billung, administrerende direktør i Himalaya i meldingen fra selskapet.

KLASSE

Mount Denali er klasset i American Bureu of Shipping (ABS) og har fått notasjonen A1, (E), Bulk Carrier, CSR, AB-CM, BC-A (Holds 2, 4, 6 & 8 may be empty), ESP, GRAB [35], BWT, BWE, RW, IHM, CPS, UWILD, ENVIRO, PMA, GFS(DFD), AMS, ACCU, TCM, RRDA Ammonia Fuel Ready Level 1C.

MASKINERI

Hovedmotor er en MAN 6G70ME-C10.5-GI motor som yter 15.840 kilowatt. Kraftforsyningen om bord kommer fra en ABB akselgenerator på 1200 kilowatt og to Yanmar dieselgeneratorer på 1198 kilowatt hver. Nødgeneratoren er levert av Cummins og yter 250 kilowatt.