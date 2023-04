Mount Norefjell (04/2023)

New Times Shipbuilding Co. Ltd. i Jing Jiang City i Kina overleverte 2. mars 2023 sitt nybygg nummer 0120833 Mount Norefjell til det nystartede rederiet Himalaya Shipping. Dette selskapet er registrert på Bermuda, men har sin ledelse plassert i Oslo, er notert på Oslo Børs og har Tor Olav Trøim som initiativtaker og stor aksjonær.

Mount Norefjell seilte ut fra NTS verftet i Jiangsu Kina 4. mars, og allerede en uke etter ble neste skip i serien, Mount Ita, levert fra verftet.Denne serien av 208.000 dødvekttonn Newcastlemax LNG-drevne bulkskip teller totalt 12 skip, og de resterende skipene blir levert med korte mellomrom fremover til siste skip leveres midt i 2024. Skipene har et banebrytende ECO-skrogdesign, har dual fuel LNG-motor og de to godt synlige LNG-tankene akter ved overbygget gir tilstrekkelig kapasitet til en full rundtur fra Kina til Sør-Amerika. I tillegg til LNG er fartøyene utstyrt med skrubber- og Tier III-SCR-systemer og er også ammoniakk-klare, slik at det gir full fleksibilitet og samsvar med alle relevante og fremtidige miljøbestemmelser. Det innovative designet inkluderer også en akselgenerator som sikrer lavere drivstofforbruk under seiling.

KORT BYGGETID

Hele byggeprosessen tok bare 12 måneder fra den første stålskjæringen i mars 2022 til ferdigstillelsen i mars 2023. Mount Norefjells første reise går mot Singapore og deretter lasting i Port Hedland, Australia. Skipet har en to-årig charteravtale med japanske befraktere til 30.000 US dollar per dag brutto.

KLASSE

Skipet er klasset i American Bureu of Shipping (ABS) og har fått notasjonen A1, Bulk Carrier, BC-A (Holds 2, 4, 6 & 8 may be empty), ESP, E, AMS, ACCU, CPS, CSR, AB-CM. Det er registrert i Liberia med Monrovia som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotor om bord er en MAN 6G70ME-C10.GI produsert på lisens av HSD Engine Co. i Kina. Denne er koblet til et propellanlegg fra Dalian Marine Propeller. To generatorer av typen FE 653B-8 på 1198 kW hver er levert av Taiyo Electric mens ABB har levert akselgenerator og Alfa Laval sin kinesiske fabrikk i Quingdao har levert en Aalborg kjele av typen OC-TCi.

DEKK

På dekk er det proviantkran av Taizhou Kaixin Shipping Machine Co og kraner til lettbåt og slanger fra Zhenjiang DH Marine Equipment. Anker er levert av Tengzhou Chengjin Machinery og ankerkjetting fra Jiangsu Asian Star Anchor Chain.

DIVERSE

OSM Bergen har management på det nybygde bulkskipet.