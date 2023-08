MSC Euribia (08/2023)

MSC sitt nye flaggskip, MSC Euribia, ble overlevert fra verftet Chantiers de l’Atlantique i Saint-Mazaire, Frankrike den 31. mai som bygg nr. XZ34.

MSC Euribia er det tredje skipet i Marvagli-Plus klassen og er søsterskip til MSC Grandiosa og MSC Virtuosa. Fartøyet har maltesisk flagg, IMO-nummer 9901544.

MSC Euribia representerer fremtiden og forventes å være det best presterende cruiseskipet i verden. I tillegg presterer det utover de nyeste IMO Energy Efficiency Design Index-kravene. Når det er i drift, slipper fartøyet ut opptil 19 % mindre klimagassutslipp per passasjer per dag enn søsterskip som bruker konvensjonelt marine drivstoff. Dette utgjør 44 % mindre utslipp av klimagasser (GHG) per passasjer per dag enn skip bygget for bare 10 år siden, opplyser rederiet.

BIO-LNG

Etter overlevering gjennomførte MSC Euribia sin første tur mellom Amsterdam og København, hvor skipet ble døpt 8. juni av filmdivaen Sophia Loren, som er fast gudmor for alle cruiseskipene til MSC.

Turen fra Amsterdam til Køben-

havn var den første innen cruiseskipnæringen som har utført en seilas med netto-nulltslipp. – Denne første netto-nullutslippsreisen til vårt nyeste flaggskip MSC Euribia er enda en viktig del av vår dekarboniseringsreise. Samtidig viser den mer enn noe annet omfanget av vårt engasjement, sier Pierfrancesco Vago, administrerende styreleder i cruisedivisjonen til MSC Group.

MSC Cruises nye skip er drivstoffleksibelt, noe som betyr at det kan seile på en rekke typer fornybare drivstoff som både er tilgjengelig i dag og forventet å brukes i fremtiden. Ved å ta i bruk fossilt LNG reduseres klimagassutslippet med 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle marine brensler. I tillegg elimineres så og si utslippet av svoveloksider og partikler, og nitrogenoksider reduseres med 85 prosent.

MSC Cruises kjøpte 400 tonn bio-LNG som den første havcruiseoperatøren i bransjen som har kjøpt bio-LNG som drivstoffkilde, et drivstoff som har betydelige reduksjoner i livssyklusutslipp.

– Vi kan imidlertid ikke gjøre dette alene. Gitt betydningen av alterantive bransjer for å oppnå dekarbonisering i vår industri så vel som for andre sektorer, må vi alle samarbeide for å øke tilgjengeligheten i stor skala. Kjøpet av bio-LNG sender et klart signal til markedet om at cruiserederier og den maritime industrien for øvrig, etterspør nye og renere drivstoff. Vi trenger imidlertid et tettere samarbeid mellom regjeringer, produsenter og sluttbrukere for å skalere opp tilgjengeligheten, sier Vago.

MASKINERIET

Det er Wärtsilä som har levert maskineriet om bord i MSC Euribia. Det består av fire generatorsett, 2x16V46DF og 2x12V46DF, 600 rpm og med en total effekt på 64.120 kW.

General Manager Market Inno-vation Cruise & Ferry, Maikel Arts, er med på turen fra Amsterdam til København og forklarer til Maritimt Magasin at maskineriet er beregnet for drift med LNG-naturgass, men kan også bruke diesel ved behov. Om diesel blir aktuelt, er det installert scrubbere for rensing av utslippet. Disse er også levert av Wärtsilä, som videre har levert fire tunnelthrusere type CT300M. LNG-gassen lagres på store tanker som har en kapasitet på 4500 m3, nedkjølt til -163°C. Dette vil gjøre det mulig for en to ukers tur, uten etterfylling av gass.

I leveransen fra Wärtsilä inngår også et automasjons- og navigasjonssystem, Nacos Platinum, og vannproduksjonssystem type Multi-stage Flash Evaporation 800-8.

Arts forteller at de har samarbeidet med MSC over lengre tid med mange leveranser til deres skip. Dette er andre leveranse av maskineri for drift på naturgass til MSC. Først ut var MSC World Europa (se omtale i MM 1/23), som da var det første skipet til MSC Goup som er LNG-drevet.

På spørsmål om det er mulig å oppgradere tidligere cruiseskip som er driftet på diesel til å gå over til gass, sier Arts det blir for komplisert. Det blir vanskelige å få plass til de store tankene for lagring av gass, .

FJORDCRUISE

– MSC Euribias første seilas er en utrolig bragd, og representerer år med engasjement og besluttsomhet. Seilasen viser at vi kan operere på et netto-nullutslippsgrunnlag med eksisterende skipsteknologi, sier Michele Francioni, SVP, MSC Cruises.

– Dette er bare begynnelsen, og vi er forpliktet til overgangen. Men for å realisere visjonen om netto-nullutslippscruise er vi avhengig av at alternative drivstoff som bio-LNG, e-LNG, grønt hydrogen eller grønn metanol blir gjort tilgjengelig i stor skala.

Francioni forteller til Maritimt Magasin at MSC Euribia vil starte sine cruise i Kiel for cruise til norske fjorder. Cruisene vil alternere med Ålesund, Flåm og Hellesylt og andre destinasjoner. – Det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å gå lenger nord enn Ålesund som for eksempel Tromsø, sier Francioni.

Når det gjelder leverandører av innredning og annet utstyr til MSC sine cruiseskip, sier Francioni at de fleste kommer fra Italia eller Frankrike. Og legger til: – Det brukes forskjellige interiørdesignere for at hvert skip skal ha sitt eget uttrykk.

LEVERANDØRER

I tillegg til finske Wärtsilä, som hele tiden jobber aktivt for å forbedre metane utslipp fra maskinene de produserer, har MSC Cruises flere teknologipartnere/leverandører som har sørget for at MSC Euribias miljøfotavtrykk er så lavt som mulig. Norske Scanship har en stor leveranse på utstyr for å håndtere vann og avfall. Andre viktige leverandører fra Norden kan nevnes ABB og Alfa Laval fra Sverige, og Sperre Industrier AS og Tamrotor Marine Compressor AS fra Norge.

MSC har for øvrig et søsterskip til MSC World Europa for levering i 2024, som også bygges ved Chantiers de l’Atlantique.

RESIRKULERING

Ikke bare maskineriet er i fokus for å få ned utslipp fra MSC Euribia. Allerede i lugaren får gjestene mulighet for å sortere avfall. Om bord sorteres det plast, papir, aluminium, bio, glass, metall og mat, batteri, sprayflasker, tonere (som sendes tilbake til fabrikk for påfyll) og olje.

TILBUD TIL GJESTENE

Det er fine lugarer om bord og det var behagelig å ikke høre noe motorlyd gjennom hele crusiet fra Amsterdam til København. Eneste vi hørte var støvsugere når de alltid tilstedeværende av mannskapet som sørget for ren og ryddig lugar ordnet nabolugaren. Om du er komfortabel med at noen ordner det mest for deg, drar for gardinene mens du spiser middag på kvelden og gjør sengen klar for natten, så har du en avslappende og fin ferietur hvor du kan ta i bruk de mange mulighetene som et opphold om bord gir deg.

Ferden fra Amsterdam til Køben-havn kunne følges på TVen i lugaren og fartens lå mellom 16-18 knop.

Som gjest er det mange muligheter om bord i MSC Euribia. Det er 10 spisesteder som inkluderer spesialrestauranter som Le Grill, fransk bistro, Kaito Suchi & Robatayaki. Det er fem bassenger om bord og en Ocean cay AquaPark som beskrives som en av de største og mest forseggjorte vannparkene til sjøs med tre vannsklier. Det er 21 barer og lounger med fem utendørs og 16 innendørs områder. The Carousel Lounge tibyr en fantastisk panoramautsikt ut over havet, hvor man kan slappe av på dagen og nyte levende musikk fra Big Band at Sea på kvelden. Det er kunstverk som Street 2023, laget av den anerkjente billedkunstneren Julian Opien, lokalisert i baren l’Atelier du Voyageur, og spesialbestilt til MSC Euribia. Kunstverket er en ekspansiv 11 x 2 meter spesialbygd LED-skjerm med figurer i Opies særegne stil.

Det er selvsagt teater om bord, Delphi Theatre har 945 seter og tilbyr liveunderholdning hver kveld, så har man selvsagt også kasino, spa og butikker.

Også barna har fått sin egen plass. Hele 700 m2 er dedikert til barn og tenåringer fordelt på forskjellige aldersgrupper fra 0-17 år.