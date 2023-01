MSC World Europa (01/2023)

Det franske verftet Chantiers de l’Atlantique overleverte 24. oktober MSC World Europa til MSC Group. Dette er verdens største LNG-drevne cruiseskip og et av de første som også er utstyrt med brenselcelleteknologi. Dette betyr at skipet kan ta i bruk karbonnøytrale syntetiske og andre alternative drivstoff så snart de er tilgjengelige i stor skala.

Pierfrancesco Vago, styreleder for cruisedivisjonen til MSC Group, sa under overleveringen at selskapet er stolte over å ønske velkomment deres 20. skip og det første som er LNG-drevet.

– Dette banebrytende fartøyet representerer neste fase i vår reise mot netto null utslipp og bærekraftige cruise.

– MSC World Europa representerer et stort fremskritt for cruisedivisjonen vår, hele MSC-gruppen og vår industri, med en rekke enestående innovasjoner når det gjelder miljø- og marinteknologier, design og gjestefunksjoner, la han til.

BRENSELCELLER

MSC World Europa er verdens første moderne cruiseskip som har splitter ny solid oxide brenselcelle (SOFC) teknologi drevet av flytende naturgass (LNG). Skipet har en 150 kilowatt SOFC-demonstrator som vil bruke LNG til å produsere elektrisitet og varme om bord på en svært effektiv måte ved hjelp av en elektrokjemisk reaksjon. Skipet vil være et testområde for å akselerere utviklingen av brenselcelleteknologi for moderne cruiseskip og for å muliggjøre hybride fremdriftsløsninger i fremtiden.

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

– Vi forventer at SOFC vil redusere utslippene av klimagasser betydelig sammenlignet med konvensjonelle LNG-motorer uten å produsere utslipp av nitrogenoksider, svoveloksider eller fine partikler. Den har også fordelen av ikke bare å være kompatibel med LNG, men også med lav- og nullkarbondrivstoff som grønn metanol, ammoniakk og hydrogen. Vi kan også i fremtiden gå over til syntetisk LNG eller andre alternative drivstoff uten karbon, sier Linden Coppell, Vice President for Sustainability & ESG hos MSC Cruises i en pressemelding.

– Vi valgte LNG av den helt klare grunn at det er det reneste marine drivstoffet som er tilgjengelig i stor skala for tiden, et overgangsdrivstoff når vi ser fremover for å skaffe og bruke syntetisk LNG eller andre alternative ikke-karbondrivstoff så snart de blir tilgjengelige i stor skala, legger Pierfrancesco Vago til.

NYE CRUISEOPPLEVELSER

Rederiet mener at MSC World Europa vil redefinere cruiseopplevelsen med en rekke nye konsepter og kreative områder ulikt noe på havet i dag. Det banebrytende designet har en Y-formet akterstruktur som fører til den imponerende 104 meter lange halvåpne halvdekkede Europa-promenaden med fantastisk havutsikt. Helt nye balkonglugarer har utsikt over den fantastiske promenaden, som har et slående arkitektonisk midtpunkt i form av The Venom Drop, en 11-dekk høy sklie som er den lengste til sjøs.

MANGE TILBUD

MSC World Europa har også et mikrobryggeri, ginbar, sunn juicebar, kaffeemporium og tehus. Skipet har 13 forskjellige spisesteder, inkludert to nye restauranter med spesialiteter, La Pescaderia som vil tilby fersk sjømat og Chef’s Garden Kitchen som vil diske opp med sesongbasert matlaging fra gård til hav.

MASKINERI

MSC World Europa er utstyrt med fem Wärtsilä 14V 46DF dual-fuel motorer som kan drives med flytende naturgass (LNG) eller marine gassolje (MGO) med lavt svovelinnhold. Disse gir totalt 80 megawatt til fremdrift. Skipet er også utstyrt med en 150 kW solid oxide fuel cell demonstrator. Wärtsilä har også levert to LNGPac lagrings- og forsyningssystem for drivstoff, to fixed pitch propellere og hele sju thrustere.