Multi Commander (01/2023)

Sletta Verft AS overleverte 14. oktober 2022 Multi Commander til FSV Group. Dette er bygg nummer 200 fra verftet og er et 27 meter langt hybriddrevet frakte- og servicefartøy med design fra Solstrand Trading.

Fartøyet er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen og har den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh.

Batteripakken sparer miljøet for 290 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra rundt 160 personbiler. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.

GODT UTSTYRT

Multi Commander har sju lugarer, stort lasterom på 190 kubikkmeter og har ROV-system som kan bore bolter ned til 300 meter. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

Arild Aasmyr, CEO i FSV Group, sa da båten ble kontrahert at større og mer eksponerte oppdrettsanlegg krever kraftigere og mer kapable servicefartøy.

– FSV og vår skipsdesigner, Sol-strand Trading, har siden etableringen av FSV samarbeidet tett for å definere tekniske og operasjonelle krav til neste generasjons servicebåt. Igjen tar vi nye steg og vi vil få levert et svært kraftig og effektivt fartøy. FSVs moderne flåte i kombinasjon med motiverte og dyktige ansatte, samt kvalitetsfokus i alle ledd, har ført til en sterk vekst for FSV de siste årene. I tillegg tar vi nå en ledende posisjon innen bruk av hybridteknologi, som i lengden gir store gevinster for miljøet, kunden og oss som reder, sier Aasmyr.

TILLITSERKLÆRING

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier at FSV og Sletta Verft har utviklet et godt samarbeid de siste årene.

– Vi synes det svært hyggelig å få kunne bygge enda et fartøy for dette fremgangsrike rederiet, og det var også ekstra hyggelig å kunne tildele byggenummer 200 til FSV. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de igjen valgte å bygge hos oss, legger han til.

MASKINERI

To generatorer av typen Scania DI16M fra Nogva Motorfabrikk gir strøm til hybridanlegget. Disse er koblet opp til gir av typen 350 HS og propellanlegg av typen K450/4, alt levert av Nogva Heimdal Propulsion.To thrustere av typen S-300 er levert av MB Hydraulikk mens PMH Norway har levert styremaskiner. Arbeidsluftkompressor kommer fra Rolf Skram, Rubber Design har levert fleksibelt eksosoppheng, Øwre-Johnsen dieselseparator, Allweiler pumper, Maritim Motor har levert Vibracon maskinklosser og Måløy Havneservice smøring av mellomlager.

DEKK

Det meste av dekksutstyret er levert av MB Hydraulikk. I tillegg har Dimo levert kran akter og HPU, Rapp Hydema hydraulisk taublokk, Scan Tech løfteklammer, HL Skjong høytrykksvasker, Sperre Kompressor arbeidsluft til ROV-system og Gurskøy landgang.

INNREDNING

Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior. Elmarin har levert det elektriske anlegget, Jets Vacuum sanitæranlegg, Sono verktøyskuffer og kjøleaggregatet til proviantrom kommer fra Thermocold.

DIVERSE

Skipsmedisinen er levert av Apotek 1, redningsutstyr fra Certex Norge AS og redningsbøyle fra AR Safety. Foliemerker kommer fra Arkeoplan, vinduer fra Bohamet, ventilarmaturer og varmtvannstank fra Brødrene Dahl og viskere fra Decca. Gråvannstank kommer fra Heidenreich, varmepumper fra Holberg Elektro, utvendige dører fra Libra-Plast og skroganoder fra MPE Cathodic. Gassmåler og fluktmasker er levert av SG Safety, StormGeo har levert diverse publikasjoner og fast slukkesystem er levert av Tyco. Ventistål og Wangsmo har begge levert ventilasjonsvifter.