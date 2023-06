Multi Enovation (06/2023)

FSV Group AS i Molde fikk den 24. april 2023 overlevert Multi Enovation fra Sletta Verft i Aure på Nordmøre. Dette er bygg nummer 192 fra verftet og er designet av Solstrand Trading med typebetegnelsen S-1787-SV.

Fartøyet er utviklet for å utføre service, support, frakte- og slepeoppdrag for havbruksnæringen og har en batterikapasitet på 1050 kWh, noe som gjør den ledende i dagens serviceflåte. Den 17 meter lange båten vil kunne operere helelektrisk en hel arbeidsdag. Batteripakken sammen med fartøydesign og det elektriske framdriftsmaskineriet sparer miljøet for 520 tonn CO2 per år i forhold til tilsvarende båter med konvensjonelt fremdriftsanlegg, noe som tilsvarer et utslipp fra rundt 215 personbiler.

MANGE NYBYGG

Multi Enovation er det andre fartøyet FSV Group får overlevert fra Sletta Verft i år. Totalt har FSV seks fartøy i ordre som er planlagt overlevert i 2023 hvor alle fartøyene vil ha et lignende elektrifisert framdriftsmaskineri. FSV Group har opplevd en kraftig vekst siden etableringen i 2011 og selskapet vil ha totalt 22 fartøy i drift når 2023 er omme. Parallelt med et intenst nybyggingsprogram, bygger rederiet også om noen av de eksisterende fartøyene til hybrid framdriftslinje.

– Vi jobber hardt for å beholde en ledende posisjon innen elektrifisering av serviceflåten i næringen, og da er en slik omstilling nødvending, sier daglig leder i FSV Group, Arild Aasmyr.

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft, sier det er svært hyggelig å få levere enda et fartøy til FSV.

– Vi er stolte over å få levere moderne og miljøvennlige servicefartøy til FSV Group. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de igjen valgte å bygge hos oss, legger han til.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med Scania DI 13 motor som sammen med en Stamford generator yter 425kW. Gir og propellanlegg er levert av Nogva Heimdal Propulsion. Batteripakken har en kapasitet på 1050 kWh og er levert av Hagal Ocean. Styremaskin og thrustere er levert av PMH, hvorav styremaskinen er av type SG500 og thrusterne yter 2x80 kW. Fremdriftssystem, IAS, EMS og manøversystem er levert av Elmarin AS.

Øwre-Johsen AS har levert dieselseparator, Rubber Design eksosoppheng, Ralf Skram arbeidsluftkompressor, Norclean membranpumpe, MRPC ballastsystem, Maritim Motor Vibracon motorklosser og Allweiler pumper.

DEKK

Vinsj, styrepinner, haikjeft og capstaner er levert av MB Hydraulikk. Dimo har stått for leveranse av aktre dekkskran av typen HS Marine og EPU mens den fremre kranen er levert av Aukra Maritime. Undervannsdronen (ROV) er levert av Sperre AS og er av type Sub-Fighter 10K.

Certex Norge har levert redningsutstyr og ankerutrustning, Gurskøy landgang, lettbåt er en Steady 400 fra Haukaas ATV, to redningsflåter er av typen Viking for seks personer hver og levert av Certex, mens HL Skjong har levert høytrykksvasker. Redningsbøyle er en leveranse fra AR Safety.

INNREDNING

Innredningsarbeidene om bord er utført av R&M Ship Interior AS mens møbler kommer fra Ekornes og Trollmyr Møbelfabrikk AS. Power har levert hvitevarer, Sono verktøyskuffer, Ventistål og Wangsmo ventilasjonsvifter og Copra AC-anlegg. Toaletter og tilhørende avløpspumper kommer fra Heidenreich.

DIVERSE

Fast slukkesystem er levert av Tyco, gassmåler og fluktmasker av SG Safety og skroganoder av MPE Cathodic. StormGeo har levert publikasjonene om bord, Måløy Havneservice smøremidler, Libra-Plast utvendige dører og Elmarin har stått for det elektriske anlegget.

Viskere kommer fra Exalto Decca Wiper Technologies, Copra har levert varmepumper, Brødrene Dahl ventil armaturer, Bohamet vinduer, Arkeoplan foliemerker og Apotek 1 skipsmedisin.