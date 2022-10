Multi Explorer (10/2022)

FSV Group fikk 15. juli overlevert nybygget Multi Explorer fra Sletta Verft. Dette er bygg nummer 198 fra verftet og er et 26,38 meter langt hybriddrevet frakte- og servicefartøy som skal jobbe innen oppdrettsnæringen.

Nybygget er designet av Solstrand Trading i Tomrefjord med betegnelsen S-2712-SH og er så langt det største fartøyet i flåten til FSV Group.

Multi Explorer er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 290 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra rundt 160 personbiler om det brukes en gjennomsnittlig kjørelengde på 15.000 kilometer i året. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.

STOR KAPASITET

Det nye fartøyet har sju lugarer, stort lasterom på 190 kubikkmeter og har ROV-system med mulighet for boring av bolter ned til 300 meter. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapet har et mål om en kraftig vekst av flåten og har en rekke båter under bygging ved flere norske verft. Multi Explorer går rett inn på en langsiktig avtale med et stort oppdrettsselskap.

TILLITSERKLÆRING

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier at det har vært svært hyggelig å få kunne bygge enda et fartøy for FSV Group.

– Molde-rederiet satser på store og avanserte fartøy med en svært høy standard, og vi ser på det som en tillitserklæring at de fortsetter å benytte seg av vår skipsbyggingskompetanse. Dette er det mest avanserte og dyreste servicefartøyet vi noensinne har bygget, legger han til.

KLASSE

Fartøyet bygges under DNV-klasse og har fått klassenotasjonen DNV + 1A Tug Battery(Power) DYNPOS(AUT) E0 R1. Det seiler under norsk flagg med Molde som registreringshavn.

MASKINERI

Multi Explorer er utstyrt med to hovedgeneratorer, begge av typen Scania DI 16M levert av Nogva Motorfabrikk. Disse er koblet opp til reduksjonsgir av typen 350 HS fra Nogva Heimdal Propulsion og propellanlegg type K450/4 fra samme leverandør. Elmarin AS har levert batterisystemet fra Corvus Energy, fremdriftssystem, hovedtavle og alarm- og kontrollsystem.

To tunnel-thrustere av typen S-300 er levert av MB Hydraulikk og styremaskiner kommer fra PMH. Ralf Skram har levert arbeidsluft kompressor, Rubber Design fleksibelt eksosoppheng, Maritim Motor justerbare motorklosser Allweiler pumper og Øwre-Johnsen dieselseparator. Fast slukkesystem i motorrom kommer fra Tyco.

DEKK

Dimo har levert HPU og aktre dekkskran, mens resten av det hydrauliske dekksutstyret kommer fra MB Hydraulikk. AR Safety har levert redningsbøyle, Gurskøy landgang og Certex Norge redningsutstyr. Høytrykksvasker kommer fra HL Skjong, hydraulisk taublokk er fra Rapp Hydema og løfteklammer fra Scan Tech.

INNREDNING

R&M Ship Interior har levert og montert innredningen. Ventilasjonsvifter er fra Ventistål og Wangsmo og kjøleaggregat for proviantrom er det Thermocold som har levert. Sanitæranlegget kommer fra Jets Vacuum og vartvannstanken fra Brødrene Dahl.

DIVERSE

Skipsmedisin er levert av Apotek 1, gassmåler og fluktmasker er fra SG Safety. Arkeoplan har levert foliemerker, Bohamet vinduer og Brødrene Dahl ventilarmaturer. Viskere kommer fra Decca, gråvannstank med pumpe fra Heidenreich og varmepumper fra Holberg Elektro. Elmarin står for alle elektriske installasjoner om bord og har også levert navigasjons- og kommunikasjonssystemene. Dører er levert av Libra-Plast og anoder på skrog kommer fra MPE Cathodic. Sono har levert verktøyskuffer.