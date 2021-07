Multi Power (07/2021)

I juni overleverte Sletta Verft Multi Power til FSV Group i Molde. Dette er verftets bnr. 186. Designet er fra Solstrand Trading, med betegnelsen S-2712-SH.

Multi Power er et frakte- og servicefartøy på 27 meter, utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet er konstruert med tanke på frakte- og slepeoppdrag samt andre service- og supportjobber i havbruksnæringen. Søsterskipet Multi Energy (MM 01/21) ble levert i november i fjor.

FORTSETTER SATSINGEN

FSV Group opplever god etterspørsel og er et selskap i vekst. De siste årene har de utvidet flåten betraktelig, og flere nybygg er i vente. I juli 2020 signerte de kontrakt med Sletta Verft på bygging av 5 frakte- og servicefartøy. Alle får design fra Solstrand Trading. Nybyggene har verftets byggenummer 189–193, og to av dem er ventet overlevering på senere i år: Multi Vision i slutten av juni og Multi Ocean i september. Disse er 15 metringer med enkeltskrog, to kraner og full utrustning.

STOR BATTERIPAKKE

Nybygget har diesel-elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med en batteripakke. Dette er den hittil største batteripakken installert på et større servicefartøy i havbruksnæringen, melder Solstrand Trading. Selskapet har samarbeidet med FSV Group siden 2011, og dette er det tiende designet Solstrand Trading leverer til dem.

KLASSE

Multi Power er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Tug Battery(Power) DYNPOS(AUT) R1.

MASKINERI

Nybygget har dieselelektrisk fremdriftssystem. Dieselgeneratorsettet, girsystem og propellanlegg er levert av Nogva Motorfabrikk AS. To elektriske thrustere er levert fra MB Hydraulikk AS. Elektriske motorer og batteripakke er levert fra Elmarin AS.

DEKK

MB Hydraulikk AS har levert dekksutstyr, deriblant vinsjer, capstaner av type CA-2,0-320-AHB-SM,styrepinner, haikjeft og låseplateholder. Containerfester, livbøyer, Viking livflåter og annet sikkerhets-/redningsutstyr er levert av Certex Norge AS.

INNREDNING

R&M Ship Interior har levert komplett innredning om bord. Dette omfatter blant annet isolering, platemøbler, skipperstoler og garderobeskap. Ventilasjonsanlegg er levert av Wangsmo. Vinduer er fra Bohamet, mens vindusviskere er levert av Decca Technology AS.

ELEKTRONIKK

Elmarin AS har sørget for den elektriske installasjonen. Elektronisk utstyr er også levert og installert gjennom Elmarin AS, deriblant Timezero, Simrad gyro og FAR1518 radar samt DFF-3D ekkolodd fra Furuno Norge AS.