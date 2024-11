Nantes Knutsen (11/2024)

Knutsen Group i Haugesund overtok 13. september 2024 LNG-tankeren Nantes Knutsen fra Hyundai Samho Heavy Industries i Sør-Korea. Dette er det åttende skipet i en serie på ni søsterskip som alle skal inn på charter for Shell.

Knutsen-rederiet er inne i en voldsom nybyggingsperiode og har skip i bestilling for 36 milliarder kroner. Dette gjelder både gasstankere som Nantes Knutsen og bøyelastere. Forrige søsterskip til det nye LNG-skipet var Paris Knutsen som ble levert i september 2023, mens det niende og siste blir levert i løpet av første halvår 2025.

LAVERE MILJØAVTRYKK

Fartøyet er utstyrt med en dual-fuel X-DF-motor og energieffektive løsninger som luftsmøringssystem, akselgenerasjoner og et gjenforgiftningssystem, noe som bidrar til et lavere karbonavtrykk. Den nye LNG-tankeren har en lengde over alt på 298,96 meter og en bredde på 46,43 meter. Bruttotonnasjen er 114.180 tonn, nettotonnasjen 34.254 tonn og dødvekttonnasjen 95.548 tonn.

KLASSE

Nantes Knutsen er registrert i Lloyds Register og har fått klassenotasjonen +100A1 Liquefied Gas Tanker, Ship Type 2G, Methane (LNG) in Membrane Tanks, Maximum Vapour Pressure 0.035Mpa, Minimum Cargo Temperature Minus 163 deg C, ShipRight(SDA, FDA Plus(40, WW), CM, ACS(B)), *IWS, LI. Skipet fører fransk flagg og har Marseille som registreringshavn.

MASKINERI

Fartøyet er utstyrt med en dual-fuel X-DF-motor som er levert av WinGD, Winterthur Gas & Diesel Ltd.

DIVERSE

Det nye skipet er utstyrt med Hi-ALS luftsmøresystem av skroget der norske TMC Compressors leverer kompressorene. Bruk av dette systemet reduserer motstanden mellom skroget og sjøen ved hjelp av luftbobler.

Tankene på gasstankskipet er innkapslet og isolert ved hjelp av GTT sitt Mark III Flex system med en hovedmembran av rustfrie stålplater og en ekstra membran av komposittmaterialer. Kabel- og rørgjennomføringer om bord i Nantes Knutsen er levert av CSD Sealing Systems AS.