Nataarnaq (02/2022)

Ice Trawl Greenland AS, et selskap i Royal Greenland konsernet, fikk nylig overlevert sitt nyeste skip, reketråleren Nataarnaq, fra det spanske verftet Asterillos de Murueta i Bilbao. Dette er byggenummer 323 ved verftet og designet er fra Skipsteknisk AS i Ålesund med betegnelsen ST-119.

Byggingen av skipet ble forsinket med flere måneder på grunn av den verdensomspennende Korona-pandemien. Men nå er Nataarnaq endelig i fiske og erstatter en annen 20 år gammel tråler med samme navn som også ble bygd i Spania, men ved Freire Shipyard.

SISTE AV TRE

Nataarnaq er den tredje fabrikktråleren som i løpet av kort tid er levert av Astilleros Murueta i Spania til selskaper innen Royal Greenlands virksomhet. Ved inngangen til 2021 gikk kombinasjonstråleren Avataq inn i det grønlandske fisket, og sommeren 2019 kom det første skipet av de tre, tråleren Sisimiut, fra verftet. De to første trålerne er godt i gang med fiske innen sine respektive fiskeområder og viser gode resultater.

– Vi er veldig godt fornøyde med våre to første skip fra Astilleros de Murueta, så det skaper naturligvis store forventninger til at det tredje skipet også vil skape gode verdier for eierne, sier Lars Nielsen, produksjonssjef i Royal Greenland i en nyhetsmelding på selskapets nettsider.

STOR LASTEKAPASITET

Han forklarer at Nataarnaq er basert på erfaringene fra de to tidligere Royal Greenland-skipene og er i likhet med Avataq 82,3 meter lang og 18 meter bred. Lastekapasiteten vil være på hele 2950 kubikkmeter, noe som gir mulighet for lengre fisketurer med fullt søkelys på fiske, og havneanløp med lossing vil være mulig på under 24 timer. Med plass til 30 besetningsmedlemmer i enmannsrom, gode fellesarealer, trimrom og andre fasiliteter oppfyller skipet også målet om å være en moderne og komfortabel arbeidsplass til sjøs.

KLASSE

Nataarnaq er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen DNV +1A1, ICE-1B, EO, TMON, “STERN TRAWLER”.

NORSK UTSTYR

Det er en rekke norske leverandører som har bidratt til å realisere Nataarnaq. Som nevnt er designet ved Skipsteknisk i Ålesund og har betegnelsen ST-119. Reketråleren er 82,3 meter lang, har en frysekapasitet på 120 tonn i døgnet og har innredning med plass til et mannskap på 30 personer i tillegg til hospital.

Av norske leverandører ellers har Brunvoll levert thrustere mens dekksutrustningen med trålvinsjer kommer fra Seaonics. Libra-Plast har levert utvendige dører, bysseutrustning kommer fra Beha-Hedo Industrier, navigasjonsutstyr, og elektronisk utstyr til fiskeleting og fangstkontroll fra Furuno, kommunikasjonsutstyr fra Sunncom og innredningsarbeid og møbler er levert av Maritime Montering.