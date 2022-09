Nor Viking (09/2022)

Fredag 5. august fikk Arriva Innovation i Ølensvåg overlevert bulkskipet Nor Viking fra det kinesiske verftet Dayang Offshore Equipment Co. Ltd. Dette er bnr. SH 092 ved verftet og det første nybygget innen Arriva-gruppen siden rederiet ble startet i 1972.

Nor Viking er en selvlosser på 8264 dødvekttonn som er utstyrt med elektrisk gravemaskin for effektiv lossing. Skipet er designet av Marin Design & Consulting fra Knarrevik nord for Bergen og har designbetegnelsen MDC 1309 Ecolution type. Investeringen i nybygget er gjort sammen med partnere i Arriva Innovation. I spesifikasjonene til skipet er det lagt vekt på innovative og bærekraftige løsninger med sterkt fokus på EEDI (Energy Efficiency Design Index) for å møte både de nåværende og mulige fremtidige miljøkrav. Nybygget er bl. a. utstyrt med en stor batteripakke på 1456 kWh som gjør at fartøyet kan gå inn i havneområdene og legge til og fra kai utslippsfritt. Fartøyets lasteoperasjoner blir også håndtert elektrisk og dermed utslippsfritt. Nor Viking er 119,9 meter langt og med en bredde på 17 meter. Skipet har to lasterom som hver har en lukeåpning på 42 x 14,4 meter. Fartøyet er designet med en servicefart på 12,5 knop og skal ha Nord-Europa som fartsområde.

KLASSE

Nybygget er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A General dry cargo ship BIS BWM(T) DBC E0 Ice(1B) LCS TMON (oil lubricated) ER (SCR, TIER III). Det er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, med Haugesund som hjemmehavn.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Caterpillar 8M25E med eksosrensing levert av Caterpillar Motoren GmbH. Denne er koblet opp til en CPP-propeller fra Berg Propulsion via et reduksjonsgir av typen T2RECS 710L fra Renk. To generatormotorer av typen D13 er levert av Volvo Penta og det samme med nødgenerator type D7C. Berg Propulsion har levert en tunnelthruster av typen MTT 113.

DIVERSE

Gravemaskinen er en Sennebogen 875E Elektro med elektrisk drift. CDS Sealing Systems har levert kabel- og rørgjennomføringer.