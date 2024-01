Nordfangst (01/2024)

Rederiet Nordfangst Røst AS har i oktober 2023 fått levert fiskebåten Nordfangst fra Bredgaard Boats i Rødbyhavn i Danmark. Båten er bygg nummer 146 fra verftet og er noe så sjeldent som et nybygg rigget både for hvalfangst og fiske med garn

Nordfangst er bygd i glasfiber og har en lengde på 14,99 meter, en bredde på 6,67 meter og en dybgang på 2,5 meter. Den har et lasterom på rundt 58 kubikkmeter med langsgående skott og beregnet på høye fiskekasser. Siden båten også skal brukes til hvalfangst er den utstyrt med utsiktstønne i formasten og hvalkanon på fordekket.

YACHTDESIGNER

Om bord i nybygget er det tre lugarer, ett kombinert bad og toalett og oppholdsrom for seks personer. I styrehuset er det pantry med sittegruppe. Det nye fiskefartøyet er designet av Axel Borghegn som vanligvis jobber med yachtdesign i Borghegn Yachtdesign. Nordfangst skal brukes til fiske utenfor Røst og i Nord-Norge ellers.

MASKINERI

Nordfangst har installert en Scania hovedmotor av typen DI13 081M på 500 hestekrefter fra Nogva Motorfabrikk. Gir og propellanlegg er også levert av Nogva Motorfabrikk. Generator er en Nanni QLS22T, og to thrustere av typen SH 700 der en er montert akter og en foran og som er leverte av Sleipner Motor.

DEKK

Det meste av dekksutstyret om bord er levert av Lorentzen Hydraulikk mens garngreier er levert av Net-Op. Dekkskran er en TMP 700 fra TMP Hydraulik, og alt hydraulikkutstyr om bord i nybygget er montert av Hydra-Teknik.

DIVERSE

Den elektroniske instrumentpakken er levert av Furuno.