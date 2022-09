Norwegian Prima (09/2022)

Norwegian Cruise Line overtok 29. juli nybygget Norwegian Prima fra Fincantieri sitt verft i Marghera ved Venezia i Italia. Dette er det første av seks skip i den banebrytende Prima-klassen, rederiets første nye skipsklasse på ti år.

– Vi innleder en spennende ny æra innen cruisefart når vi feirer leveringen av Norwegian Prima, det lenge etterlengtede første skipet i vår nye Prima-klasse. Det nye skipet oppfyller fullt ut vår Guest First-filosofi samt vår forpliktelse til å levere uforglemmelige opplevelser for passasjerene. Vi takker våre fantastiske partnere i Fincantieri og gleder oss til å ønske våre gjester velkommen om bord, sa Harry Sommer, president og administrerende direktør i Norwegian Cruise Line i forbindelse med overlevering av skipet ifølge en pressemelding fra rederiet.

3100 PASSASJERER

Norwegian Prima er 294 meter lang, har en tonnasje på 142.500 bruttotonn og en kapasitet på 3100 gjester. Om bord er det store og åpne fellesarealer og rikelig med utendørs dekksplass.

Av spesielle tilbud om bord kan nevnes en eksklusiv utendørs mathall, Indulge Food Hall, den største og første racerbanen med tre nivåer til sjøs på Prima Speedway samt The Drop, verdens første frittfalls-tørrsklie som tilbyr en 10-etasjers stupeopplevelse som når flere G-krefter enn en akselererende F1-racerbil.

Et annet unikt tilbud er Ocean Boulevard, som går rundt hele dekket. Denne gaten er 4000 meter lang, slik at gjestene kan koble seg til havet mens de nyter uteservering og høye opplevelser. Infinity Beach har to fantastiske evighetsbassenger som er plassert nær vannivået for å få uforstyrret utsikt til havet, samt Oceanwalk, der to glassbroer får gjestene til å føle at de går på luft over vannet.

UTENDØRS SKULPTURHAGE

Norwegian Prima har også The Concourse, den første utendørs skulpturhagen til sjøs med seks installasjoner laget av den internasjonale metallkunstneren Alexander Krivosheiw og en kunstvegg designet av David Harber.

Norwegian Prima ble døpt på Island og startet sin åtte dager lange innvielsesreise i den islandske hovedstaden Reykjavik 27. august. Skipet seilte deretter til Amsterdam som er startpunkt for flere cruise som også går til norske fjorder. Fra midten av oktober vil nybygget seile i Karibia, men kommer tilbake til Nord-Europa neste sommer.

KLASSE

Norwegian Prima er klasset i DNV med notasjonen 1A Passenger ship BIS COAT-PSPC(B) ECO LCS Recyclable SRTP. Skipet seiler under Bahamas-flagg med Nassau som registreringshavn.

MASKINERI

Fartøyet er utrustet med fire hovedgeneratorer, alle produsert av Wärtsilä. Disse er koblet opp til to azimuth pod-propellere av typen XO2100 fra Fincantieri. Brunvoll har levert tre sidethrustere, alle av typen FU115. Nødgenerator er en 3516C HD fra Caterpillar, mens Alfa Laval Aalborg har levert hele fem hjelpekjeler som drives av eksosgassen.