Norwind Hurricane (05/2024)

Vard Brattvaag kunne 21. mars overlevere CSOV-fartøyet Norwind Hurricane til Norwind Offshore i Ålesund. Dette er det tredje av foreløpig seks fartøy til rederiet. Det første var en PSV som ble ombygd av Vard for bruk i vindindustrien. Så kom det første nybygde fartøyet av Vard 4 19 design sist sommer, så Norwind Hurricane nå og de tre siste som er kontrahert av samme design følger mot slutten av 2024 og i 2025.

Skipet ble levert ti dager før kontraktsfestet leveringsdato, og CEO Svein Leon Aure i Norwind Offshore kan glede seg over å overta et skip som går rett ut i et marked med stor etterspørsel etter slike skip og til en rate med god lønnsomhet.

ETT ÅRS KONTRAKT

– Norwind Hurricane går rett inn i en kontrakt med Simens Gamesa for arbeid i tysk sektor med havvindparkene Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3. Kontrakten har foreløpig en varighet på ett år, forteller han til Maritimt Magasin.

– Dere har nå tre skip og får tre til levert i løpet av det kommende året. Vi ser også at det er flere andre rederi som også har kontrahert lignende skip for bruk i vindindustrien. Dere er ikke redde for at det nå bygges flere enn det er behov for?

– Nei, vi tror dette markedet skal holde seg bra i lang tid. For det første har det vært brukt mange skip som tidligere har arbeidet i olje- og gass sektoren til vindmøllebygging og som vi nå ser går tilbake til denne sektoren fordi etterspørselen øker også der. Så ser vi at det skal bygges og vedlikeholdes mange vindparker i årene fremover og det er flere anbudsrunder nå fra aktører som har behov for skip i 2025 og 2026.

VIL HA FLERE SKIP

– Har dere fått en passelig størrelse på rederiet når dere etter hvert får seks skip?

– Nei, vi ønsker å vokse mer, og ser på andre typer skip som også kan brukes innen vindindustrien, sier Svein Leon Aure.

Norwind Offshore er startet av tre familier fra Ålesund, Farstad, Volstad og Kleven og bygger på det tidligere Farstad-rederiet som var store innen offshore. De har nå også fått med seg det danske shippingsfondet Navigare som medinvestorer. Dette fondet investerer midler fra danske pensjonsfond.

– Vi har fortsatt en betydelig kompetanse på Sunnmøre innen offshore shipping selv om flere av rederiene som var her nå er borte. Dette var noe av det danskene så da de valgte å samarbeide med oss, og er en viktig verdi som vi må bevare, mener Aure.

POPULÆR ARBEIDSPLASS

– Flere rederier sliter nå med å skaffe nok sjøfolk. Hvordan har det vært å bemanne opp et nybygg som Norwind Hurricane?

– Vi har et mannskap på i overkant av 20 på dette fartøyet, og det har gått rimelig greit å fylle alle stillingene. Både landorganisasjonen og mannskapene om bord er delvis hentet lokalt fra det gamle Farstad-rederiet som var en godt likt arbeidsplass, og så er det populært for mange å komme om bord i en ny båt som skal arbeide innen en sektor som for mange er helt ny.

Det nybygde CSOV-fartøyet skal bidra under bygging og vedlikehold av vindparker til havs og fungerer langt på vei som et hotellskip. Om bord er det plass til et mannskap på 27 og opptil 60 teknikere. En nøkkelinstallasjon er den 3D-kompenserte gangveien der serviceteknikere enkelt kan gå fra skipet og over til vindmøllene.

KOPI AV SØSTERSKIP

Norwind Hurricane er identisk med Norwind Gale som ble levert fra samme verft i juni 2023, men med ett unntak. Gangveien på bakdekket er levert av Vard-selskapet Seaonics mens det var Uptime som leverte gangveien på søsterskipet .

Nybygget er designet av Vard Design i Ålesund med designbetegnelsen Vard 4 19. Fartøyet har en total lengde på 85,5 meter og en bredde på 19,5 meter. Farten under prøveturen er oppgitt til 14,5 knop.

KLASSE

Norwind Hurricane er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A BIS Battery(Power) Clean(Design) COAT-PSPC(B) COMF(C-2, V-2) DYNPOS(AUTR) E0 NAUT(AW) Recyclable Shore power Silent(E) SPS Strengthened(DK) Walk2work ER(SCR). Fartøyet er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister med Ålesund som registreringshavn.

MASKINERI

Det nye fartøyet er utstyrt med totalt fire hovedgeneratorer, to C32 motorer og to 3512C HD-motorer, alle av fabrikat Caterpillar og levert av Pon Power. Nødaggregatet er også en Caterpillar av typen C9.3 levert av Pon Power. Batteripakken for energilagring er levert av Corvus.

Kongsberg Maritime har levert to azimut fremdriftspropellere av typen AZ-PM 2600 og to tunnel thrustere for sideveis manøvrering av typen PMTT2000 i tillegg til en swing-up azimuththruster. DP-system og joystick er også levert av Kongsberg Maritime. Ulmatec Pyro har levert kjeler, Ditech diverse filtere, startluft- og arbeidsluftkompressorer kommer fra Sperre Air Power, evaporatorer fra Alfa Laval, omvendt osmoseanlegg fra Enwa og rulledempingssystem fra Hoppe Maritime. Ballastvannsbehandling skjer med utstyr fra Alfa Laval, Allweiler har levert pumper og aktuatorer kommer fra Eltorque.

DEKK

Gangveisystemet er levert av Sea-onics, mens vinsjepakken om bord kommer fra Palfinger Marine Norway. Fossen Shipping har levert anker og kjetting, RedRock har levert dekkskraner, Palfinger Marine Norway har levert redningsbåt, livbåter og daviter mens redningsutstyret ellers kommer fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment.

Et crew transfer fartøy for overføring av teknikere fra Norwind Hurricane og til vindmøller er levert av Maritime Partner. Denne er av typen Alusafe 1250 WF. Landgang er levert av Gurskøy og tredekk kommer fra Amdam Sag.

INNREDNING

Innredningsarbeidene er utførte av Vard Accomodation med møbler fra Ekornes Contract. Stoler i auditoriet er fra West Mekan, styrehusstoler fra Alu Design og vanntette skyvedører fra IMS.

Libra-Plast har levert utvendige dører, Bohamet vinduer, vindusviskersystem er fra Servi mens bysseutstyret er levert av Beha Hedo Industrier. Thyssen Krupp har levert proviantheis. HVAC-systemet er montert og levert av Vard Accomodation mens Jets Vacuum har levert toalettsystem.

Avfallsbehandlingssystem kommer fra Delitek, HP-vasker fra Seven Seas Norway, verkstedutstyr fra Tools og hyller og reoler fra Constructor.

ELEKTRONIKK

De elektriske installasjonene er utførte av Vard Electro. De har også levert navigasjons- og kommunikasjonssystemene i tillegg til brosystemet SeaQ.

DIVERSE

Katodisk system er levert av Cathwell mens malingsproduktene som er brukt er levert av Jotun. Helland Rør har utført montering av rørsystemer. Skroget er levert av Vard Braila i Romania.