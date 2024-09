Norwind Storm (09/2024)

Norwind Offshore AS i Ålesund overtok 18. juli nybygget Norwind Storm fra Vard sitt verft i Vung Tau i Vietnam. Fartøyet er en CSOV av Vard 4 19 design og ble levert fire uker før kontraktsfestet dato.

Nybygget er 85 meter langt med en bredde på 19,5 meter og plass til 87 personer om bord. Størrelsen og kapasiteten er skreddersydd for å møte de komplekse behovene ved bygging og vedlikehold av moderne havvindparkprosjekter, og sikrer god plass til både mannskap og utstyr.

GODT UTSTYRT

Norwind Storm er blant annet utstyrt med en bevegelseskompansert gangvei for sikker bording av vindmøller og et heissystem for transport av utstyr fra båt til vindmølle. Fartøyet har også et båtlandingssystem for utsett og om bordtaking av arbeidsbåt og er utstyrt med en stor batteripakke som gjør det mulig å operere periodevis kun på strøm. I innredningen er det moderne og komfortable oppholdsrom, noe som sikrer at besetningsmedlemmene får et avslappende og hyggelig opphold om bord. Designet fra Vard legger også vekt på utformingen av broløsningen, noe som gjør at det kan opereres sikkert og effektivt under ulike forhold og minimere nedetid og maksimere produktiviteten.

KLASSE

Norwind Storm er klasset i DNV med notasjonen 1A BIS Battery(Power) Clean(Design) COAT-PSPC(B) COMF(C-2, V-2) DYNPOS(AUTR) E0 NAUT(AW) Recyclable SF Shore power SPS Strengthened(DK) Walk2work ER(SCR). Skipet er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) med Ålesund som registreringshavn.

MASKINERI

Det nye CSOV-fartøyet er utstyrt med totalt fire generatorer, to av typen Caterpillar C32 og to av typen Caterpillar 3512C HD. Alle er levert av Pon Power. Nødgeneratoren er også levert av Pon Power og er av typen Caterpillar C9.3. To thrustere for fremdrift av typen AZ-PM 2600 er levert av Kongsberg Maritime og det samme med to tunnelthrustere for sideveis manøvrering av typen PMTT 2000. Batteripakken som er installert kommer fra Corvus og er av typen Orca ESS med en kapasitet på 745 kWh. Systemintegrasjon er det Vard Electro som står for.

DEKK

Gangveisystemet (walk2work) med tilhørende vareheis er levert av Uptime International. Vinsjer og kraner på dekk er levert av Seaonics.

INNREDNING

Innredningsarbeidene på nybygget er utført av Vard Interiors.

ELEKTRONIKK

Norwind Storm har Vard Electros SeaQ Integrated Brigde System. Vard Electro har også levert SeaQ automasjonsløsning (IAS), SeaQ power management system (PMS) og SeaQ energy management system (EMS).