Oddrun With (08/2022)

Tersan Shipyard leverte 31. mai 2022 sitt nybygg NB1095 Oddrun With, et meget avansert fryse- og godsruteskip til Egil Ulvan Rederi AS i Trondheim. Nybygget har fått navn etter grunnleggeren av rederiet Egil Ulvan sin nå avdøde kone.

Fartøyet har en total lengde på 86 meter og en bredde på 20 meter. Det er designet av Multi Maritime i Førde med typebetegnelsen MM 85 CC LNG og er designet for fleksibel og kombinert frakt av stykkgods, kjølegods og containerlast. Om bord er det også installert et lossesystem for effektiv levering av fiskefôr til lakseanlegg langs norskekysten. Det nye skipet er dessuten utstyrt med en spesiell sideluke som passer til lasting og lossing av mange typer gods.

TAR VARE PÅ ENERGIEN

Fartøyet kan operere i forskjellige moduser, med LNG som drivstoff eller i hybridmodus med batterier. Batteriene kan lades via akselgeneratorer og dieselgeneratorer. Oddrun With er også utrustet med en regenereringsteknologi som sørger for å lagre energi fra vekten av last i hovedkran og palleheis under lossing og lasting på de installerte batteriene. Batteriene kan også lades med hjelp av landstrøm ved havneopphold.

Rederiet opplyser at tanken er å operere skipet helelektrisk i perioder, for eksempel inn og ut av havneområder eller når skipet ligger til kai.

KJØLING FRA GASSKONVERTERING

Fryserommene i lasterommet kan kjøles ned til -27 grader Celcius, enten via egne kjølesystem eller alternativt via et kuldegjennvinningssystem når naturgassen som brukes som drivstoff konverterer fra væske til gassform. Dette er et av de første fartøyene med denne typen innovative teknologier for å transportere frysevarer og vil gi store besparelser i bruk av energi.

Det tyrkiske verftet Tersan opplyser i en pressemelding at byggeprosessen har vært svært utfordrende på grunn av covid-pandemien og på grunn av alle de teknologiske og komplekse nyvinningene som er installert om bord.

– Til tross for alle utfordringer setter vi i Team Tersan stor pris på den enorme erfaringsdelingen og samarbeidet vi har hatt med rederiet i byggeperioden, forteller de.

KLASSE

Oddrun With er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A General dry cargo ship Battery(Power) Clean Container E0 Gas fuelled Ice(C) RM(-27 °C/+25 °C sea) TMON(oil lubricated). Skipet vil føre norsk flagg med Trondheim som hjemmehavn.

MASKINERI

Hovedmotor om bord er en B36:45L6 fra Bergen Engines. Det er tre generatorsett fra den franske produsenten Moteurs Baudouin, alle av typen 12M26.2. Nødgenerator er en DI13-motor fra Scania og reduksjonsgiret er levert av Flender. Kongsberg Maritime har levert en stor pakke til det nye skipet som blant annet består av propell, av typen CPP 86A, to sidethrustere, DP-system, akselgenerator, tavler og batteripakken som er på 1,1 megawatt.

DEKK

På dekk har TTS en stor leveranse som blant annet består av sideluke, lasteromsluker, hovedkran og palleheis. Melcal har levert fiskeforkranen, et semiautomatisk containeråk kommer fra Bergen Transport- og Containermateriell og gaffeltruckene fra Still Norge.

DIVERSE

Frysemaskineriet er levert av GEA og ventilasjon og kjøling kommer fra Aeron. Cryon har levert LNG-tanken og dørene er fra Libra-Plast. ProNav har levert navigasjonssystemene med en broløsning fra JRC. Ved-likeholdssystemet er levert av Promas.