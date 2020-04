Ole Elvan (04/2020)

Ole Elvan ble i mars overlevert fra Blokken Skipsverft AS til Andenes Kystfiske AS, Andenes. Fiskebåten er verftets byggenummer 15.

Nye Ole Elvan ble opprinnelig bestilt som 14,99-metring, men Andenes Kystfiske AS bestemte seg for å forlenge aluminiumsbåten med 3,5 meter. Ole Elvan er det femte nybygde fiskebåten fra Blokken Skipsverft siden 2016. Da de leverte Oma (nå Brattholmen) i november 2016, var det deres første nybygg siden 1987. Med sine 18,5 meter er Ole Elvan også deres største fartøy siden nybyggcomebacket. Skipsverftet fra Vesterålen er et av Nord-Norges eldste.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmotoren, en Scania DI16 samt en Scania-generator av type DI13 og en Nogva Deere-generator av type 4045. Girsystem av type G307 og propellanlegg, er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. PMH AS har levert to thrustere, en som yter 160 hk og en på 80 hk.

DEKK

Det er montert to kraner av type HS Marine på dekk, en AK 10 og en AK 7, levert av Lofoten Hydraulikk AS. Vinsjer er levert fra SMV AS. Ydra AS har levert pumpepakke. Av sikkerhetsutstyr kan det nevnes at Carl Stahl AS har levert flåter og løst brannslukkingsutstyr, mens lanterner/kontroller kommer fra R. Stahl Tranberg AS. RSW-anlegget er levert av Kuldeteknisk AS.

INNREDNING

Innredningsarbeidet er foretatt av verftet selv. Møblementet om bord er levert av R&M Ship Interior AS og verftet. Styrehusstoler av type Recaro er levert fra Brødrene Hukkelberg AS. Dører kommer fra Libra-Plast AS og vinduer fra Ertec AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er foretatt av Acel AS. Navigasjonsutstyr og underholdningselektronikk er levert av Larsen Elcom AS.

ELEKTRONIKK

Ventiler og ventilstyring er levert av Kuldeteknisk AS. Verftet selv har stått for rør og installasjon.