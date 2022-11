Oscar Tybring V (11/2022)

Redningsselskapet fikk 30. september overlevert bygg N514 fra Swede Ship Marine, Oscar Tybring V. Den vel 24 meter lange redningsskøyta skal tjenestegjøre i Finnmark med Vardø som base og er nummer 174 i rekken av redningsskøyter i Redningsselskapets historie.

Oscar Tybring V er den femte i rekken av redningsskøyter som er blitt oppkalt etter Oscar Tybring. Oscar Emil Tybring var en norsk lege som la grunnlaget for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, i dag Redningsselskapet. I 1882 var Tybring som marinelege vitne til et dramatisk forlis utenfor Smøla der mange sjøfolk omkom, og dette gjorde at han arbeidet for å etablere en landsdekkende redningstjeneste på sjøen. Han satt også i selskapets første styre.

Den nye redningsskøyta er i Odin-klassen og utviklet og bygd av Swede Ship Marin. Med en fart på 29 knop er det en rask, effektiv og sterk redningsbåt.

KLASSE

Oscar Tybring er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A LC Patrol(S) R0. Båten fører norsk flagg og har Oslo som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotor er en MTU 16V2000 som er levert av Rolls-Royce Solutions. Denne er koblet via et ZF 5050 gir og et propellanlegg fra Kumera Helseth. Generatorsett er et Deere 4045TFM50 som er levert av Nogva Motorfabrikk. Styremaskinen kommer fra Swede Ship Marine, manøversystem og overvåkingsanlegg fra Lyngaa mens Sleipner Motor har levert baugpropell.

DEKK

Slepevinsj er produsert av MB Hydraulikk mens arbeidsbåt kommer fra Survitec og tilhørende davit fra Swede Ship. Palfinger har levert en kran om bord.

DIVERSE

Brannpumpe er levert av Ruberg mens navigasjonsutstyret kommer fra Furuno. CDS har levert kabel- og rørgjennomføringer. Klasseselskap er DNV.