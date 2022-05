Oslofjord II/Oslofjord III (06/2022)

Sefine Shipyard i Tyrkia overleverte i mars 2022 passasjerbåtene Oslofjord II og Oslofjord III til Boreal Sjø AS. Dette er båt nummer to og tre av i alt fem like fartøy som skal gå i rute mellom Rådhusbrygge 4 i Oslo og øyene i Oslofjorden.

De fem passasjerferjene som Sefine bygger for Boreal er alle elektriske og en del av elektrifiseringen av all sjøgående trafikk på Oslofjorden. Boreal ble tildelt rutepakken på øyene i Oslofjorden av Ruter og overtok driften 1. november i fjor.

Den første av ferjene, Oslofjord I, ankom Norge fra verftet i Tyrkia allerede i desember 2021 og ble satt i ordinær rutetrafikk i slutten av januar i år etter en periode med uttesting. Oslofjord II kom til Oslo 16. mars og Oslofjord III kom siste uke i april. De to siste vil ankomme Norge og Oslo før sommersesongen for utfart til øyene i Oslofjorden starter i juni.

0-UTSLIPP

De fem passasjerbåtene som nå skal trafikkere indre Oslofjord vil ha 0-utslipp og dermed være langt mer miljøvennlige enn sine forgjengere, men også øke kapasiteten vesentlig i forhold til de eldre båtene som har trafikkert i området for Oslo kommune sitt transportselskap Ruter. De nye båtene tar 350 passasjerer hver mens kapasiteten på de gamle var 236 passasjerer.

Nybyggene er også godt tilrettelagt for personer med spesielle behov og har brede gangveier, heis og slak trapp opp til soldekket. Båtene har passasjersalonger både på hoveddekket og på soldekk med store glassflater og god utsikt. De fem identiske båtene er 35 meter lange og åtte meter brede og er designet av Multi Maritime i Førde. De er designet for å kunne gå i is som av og til oppstår i indre del av Oslofjorden.

MASKINERI

Oslofjord II og III har helelektrisk fremdrift i likhet med sine søstre. Batterikapasiteten er på 1017 kWh og de elektriske systemene og systemintegrasjonen er levert av Westcon Power og Automation. Automasjon og kraftplattform til båtene er levert av Seam. De har også levert ladeanlegget på land som er plassert på Rådhusbrygge 4 rett ved Aker Brygge. Schottel har levert to propellanlegg.

DIVERSE

Libra-Plast har levert utvendige dører mens redningsutstyret om bord er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment. NorSap har levert styrehusstoler. Klasseselskap for nybyggene er DNV.