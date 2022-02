Østerfjord (02/2022)

Rederiet Østerfjord AS i Torangsvåg i Austevoll kunne en av siste dagene før jul overta nye Østerfjord fra Tersan Shipyard i Tyrkia. Den erstatter rederiets 23 år gamle båt med samme navn, og dette blir også verdens største kombinerte autoline og snurrevadbåt. Nybygget har bnr. 1098.

Fartøyet bygges med et nyvinnende og energibesparande hybrid fremdriftssystem med batteripakke. Fiskefartøyet har forskjellige driftsprofiler og det er derfor lagt stor vekt på best mulig design og systemer for å oppnå et svært miljøvennlig skip.

AUTOLINE OG SNURREVAD

Østerfjord får en komfortabel innredning for 23 personer. Det er designet av Marin Teknikk i henhold til rederiets ønsker og er det sjette fiskefartøyet med MT-design som bygges ved Tersan. Det nye fartøyet vil bli utrustet med et stort autolinesystem med kapasitet for rundt 76.000 krok, full snurrevad utrustning, og automatisert filet- og HG-prosesserings fabrikk.

Det er lagt stor vekt på skånsom håndtering og prima kvalitet på fiskeproduktene. Fabrikken er også rigget for å ta best mulig vare på restråstoff. Logistikken fra fangsten kommer om bord til den blir ferdig levert på paller ved kai er nøye planlagt for å bevare best mulig kvalitet og redusert lossetid i havn.

MANGE ÅRS UTVIKLINGSARBEID

Salgsdirektør Richard Gjerde i Marin Teknikk opplyste ved inngåelse av designkontrakten at de startet samarbeidet med Østervold-familien senhøsten 2017 og at det er spennende å jobbe tett med et sterkt og godt rederi.

Østerfjord har fått designbetegnelsen MT1115 og har en lengde på 67 meter og en bredde på 14,6 meter, som gjør fartøyet til verdens største i sitt slag. Båten skal primært drive fiske med line og snurrevad i nordiske farvann etter kvitfisk. Flere anerkjente norske leverandører har levert utstyr til dette fiskefartøyet.

MASKINERI

Hovedmotor er levert gjennom Kongsberg Maritime og de har også levert styremaskin og ror. Generatorsett kommer fra Yanmar, mens Scottel har levert thrustere og propellersystem. Bokskjølere er fra Kelvion, kompressorer fra Sperre og motorrompumper fra Allweiler. Eksosoppheng er levert av Rubber design, separatorer er fra Alfa Laval og RWO mens Ulmatec Pyro har levert kjele. Xtronica har levert tankpeilesystemet.

DEKK

Karmøy Winch har levert anker og fortøyningsvinsjer, kraner og HPU for både fabrikk og dekksutstyr. Ankeret kommer fra Asian Star mens Vest Davit har levert davit for livbåter og Libra-Plast utvendige dører. Gangvei kommer fra tyrkiske Gürdesan.

DIVERSE

Innredningspakken kommer fra Maritime Turkey og de elektriske installasjonene er levert av Elkon. Fabrikken om bord er levert av P.E. Bjørdal og det samme med platefrysere. Survitec står for brannutstyr og Jets har levert toalettsystemer. Belysningen kommer fra Glamox mens Tranberg har levert navigasjonslys. Navigasjonssystemer kommer fra Vico, kjølerom fra Øyangen, vinduer fra Bohamet og vindusviskere fra Wynn.