Østkapp (04/2022)

Den islandske båtprodusenten Trefjar i Hafnarfjordur har i februar 2022 levert en ny sjark av typen Cleopatra 36B til Brynjar Eriksen Bangsund i Vardø.

Nybåten har fått navnet Østkapp og er rigget for linefiske. Den ble for et par måneder siden transportert fra Island til Norge og ble satt inn i fiske i månedsskiftet februar/mars. Brynjar skal selv være skipper på båten som vil sysselsette flere lokale fiskere.

Østkapp er 10,99 meter lang, 5 meter bred og måler 18 bruttotonn. Det er en stor salong og spiseplass på broen og fullt utstyrte kokemuligheter om bord. Sjarken har køyplass til et mannskap på fire, og det er toalett med dusjmuligheter. Lasterommet om bord har plass til 14 containere som hver rommer 660 liter.

MASKINERI

Hovedmotor er en Doosan 4V158 på 600 hestekrefter som er koblet til et ZF500IV gir. Sjarken er også utstyrt med hydrauliske sidepropeller foran og bak som er koblet til båtens autopilot.

ANNET

Båten er utstyrt med navigasjonsutstyr fra produsentene JRC, Olex og Simrad. Autoline er levert av Mustad og redningsbåt og annet sikkerhetsutstyr kommer fra Viking.