Polarbris (06/2024)

21. mars kunne rederiet Polarbris AS fra Ålesund overta sitt nye snurrevadfartøy med samme navn fra Karstensens Skibs-

værft A/S i Skagen i Danmark. Nye Polarbris ble kontrahert 31. august 2021, men på grunn av krigen i Ukraina og forsinkelser fra underleverandører ble fartøyet levert noe forsinket.

Det nye fiskefartøyet er 43,50 meter langt, har en bredde på 11,50 meter og en tonnasje på 878 bruttotonn. Det har en fryseromskapasitet på 470 kubikkmeter og oppnådde en fart på 12,5 knop under prøveturen

Rederiet Polarbris eies og drives av skipsreder Kjell-Gunnar Hoddevik og partnerne Johnny Årvik og Jan-Ove Langeland. Polarbris tilhører Atlantic Seafish AS, som er veletablert i norsk fiskerinæring og driver det nesten nye fiskefartøyet Atlantic som er Norges første kombinerte linebåt- og snurpenotfartøy. Rederiet har dobbelt sett med kvoter, og det er derfor nødvendig med et ekstra fartøy.

HAR TO BÅTER

Atlanticrederiet ble stiftet i 1997 av Kjell-Gunnar Hoddevik og Johnny Årvik, og har base i Ålesund. Rederiet startet med å drive en eldre linebåt med navn Fernando. Den første Polarbris ble kjøpt inn i 2000. Deretter har rederiet hatt seks forskjellige fartøy, og tok i 2020 levering av det første nybygget, Atlantic som ble levert fra et verft i Tyrkia.

Det nye fartøyet som nå er levert er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske etter kvitfisk samt reker og snøkrabbe. Det har alt det siste innen maskiner, utstyr og utrustning. Prosjektet som helhet er skapt i et meget nært samarbeid mellom rederiet og verftet.

STÅL OG ALUMINIUM

Skroget er bygget med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt bak- og båtdekk. Skrog med bak- og båtdekk, vollkledning og galge er bygget i stål. Styrhus og signalmast i aluminium. Innredning på hoveddekk har fem to-manns lugarer, wc/bad, garderobe med vaskerom og gang.

I innredningen på shelterdekket er det blant annet dagrom og TV-stue, bysse, proviantrom, tre to-manns lugarer, alle med eget toalett/bad samt sykehus og vaskerom. På båtdekk bak er det overbygg med tre trålvinsjer akter. Overbygg inneholder innredning med fire en-manns lugarer med eget bad/toalett.

LAVT ENERGIFORBRUK

Det elektriske anlegget er utstyrt med et Power Management System (PMS) som styrer strømforbruk og automatisk oppstart av generatoranlegget samt kontroll av batteripakken. Dette sikrer en fornuftig drift med tanke på drivstoff og driftsøkonomi med optimalt utbytte fra hovedmotoren, samtidig som det oppnås en høy grad av driftssikkerhet.

KLASSE

Polarbris er klasset i DNV med notasjonen 1A Stern trawler Battery(Safety) E0 TMON(oil lubricated) ER(SCR). Fartøyet fører norsk flagg og har Ålesund som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotoren er fra Yanmar og av typen 6EY22AW som yter 1370 kW. Reduksjonsgir er levert av Brunvoll Volda og av typen CPACG68/600 og propellanlegget er fra samme leverandør og av typen CP68. Hjelpemotor er en Scania DI16 som er levert av Nogva Motorfabrikk og i tillegg er det installert en akselgenerator av typen Cummins HCM 634 k2.

Kongsberg Maritime har levert styremaskin av typen SR622 og fra Brunvoll kommer det en sidepropell akter av typen FU37. Brunvoll har også levert en azimuth nedsenkbar thruster av typen AR63.Batteripakken som er installert er en Corvus Orca på 600 kWh.

Green Oil har levert brennoljeseparator, Bombas Azcue transferpumper, Desmi kjølepumper til hovedmotor i tillegg til brann- og lensepumper og kjølevannspumper til hydraulikk.

Bokskjølere til hovedmotor er levert av Blokland og til hydraulikk av Kelvion. Flykt har levert dykkpumper, Desmi hydroforanlegg, Hidrostal pumper til gråvann og kloakk og varmtvannsbeholder er levert av OSO Hotwater.

DEKK

De elektriske vinsjene til håndtering av fiskeredskaper og tråling, i alt ti i tallet, er levert av Evotec. Evotec har også levert ankervinsj. Kran på fordekk er levert av TMP og er av typen 1300 XL mens lossekran er fra SeaQuest og av typen PKB 4t. Brdr Markussen har levert BlueLine trålblokker.

MOB-båt er en Matrix 450 fra Viking Norsafe, MOB-båt davit er fra MDM og er av typen DAF-160 og de to redningsflåtene som tar 20 personer hver er fra Viking Life-Saving Equipment.

FISKEBEHANDLING

Teknotherm har levert frysemaskineriet om bord og fra DSI kommer det fire platefrysere. RSW-anlegget kommer også fra Teknotherm og vacuum-systemet er levert av Cflow. SteelTech har levert fabrikk. Baader kappemaskiner og Jutland og KM Fish Machinery rensemaskiner. Sorteringsmaskin med vekt er levert av Maralac og Carsøe har levert snøkrabbefabrikk.

INNREDNING

Styrehusstoler er levert av NorSap og av typen 1600 Comfort. Maritime Montering har utført innredningsarbeider og brukt møbler fra Ekornes og egen produksjon. Innvendige dører er levert av Momec Door og ventilasjonsanlegget er en leveranse fra LF Ventilation.

ELEKTRO/ELEKTRONIKK

KS Elektro har utført de elektriske installasjonene. Alarm- og overvåkingssystem er levert av Marine Control Services, navigasjonslys av Den Haan, søkelys er fra Luminell, tankalarmer er fra Mobrey, hovedtavle er levert av Scantechnic og PMS systemet kommer fra Deif.

Elektronisk utstyr til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon er levert av Florvaag og montert av KS Elektro. Det er i hovedsak brukt utstyr fra Simrad og Furuno. Kommunikasjonsutstyret er fra Sailor og totalt 23 monitorer er Hatteland X-series.

DIVERSE

Brannvarslingssystemet om bord er levert av Consilium og vinduer kommer fra Bohamet. Sigma PPG har levert malingssystemene mens DNV er klasset det nye fartøyet.