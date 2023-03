Prinsesse Ingrid Alexandra (03/2023)

Havforskningsinstituttet har i februar 2023 fått overlevert kystforskningsfartøyet Prinsesse Ingrid Alexandra fra Holland Shipyards Group. Dette er bnr. H-2020-0486 fra verftet, og det nye fartøyet er designet av LMG Marin i Bergen.

Forskningsfartøyet måler 35 meter i lengden og ti meter i bredden og har lugarkapasitet til 14 personer. Det skal brukes til datainnsamling, fiskebestandsprøvetaking og overvåking av havområdene i Norges kystsoner. Fartøyet er designet, bygget og utstyrt som et moderne forskningsfartøy og skal også utføre aktiviteter som dykking, bruk av ROV og utplassering og henting av bøyer, seilfly, AUV, slepekamera og annet utstyr.

TO LABORATORIER

For å oppfylle sine forskningsoppgaver til sjøs er fartøyet designet og utstyrt med to laboratorier og et fiskeriakustikksenter, noe som muliggjør effektiv utførelse av de ulike forskningsoppgavene samtidig. Byggingen av fartøyet startet i 3. kvartal i 2021 ved Holland Shipyards Groups verft i Hardinxveld-Giessendam.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med en hovedmotor fra MAN som er koblet opp til gir og propellanlegg fra Kumera. Styremaskin og ror er levert av Damen MC. Tre gensett kommer fra De Ruyter. Thrustere foran og akter er levert av Veth, arbeidsluftkompressor av AMCO, lyddemping og eksosoppheng av Axces, varmevekslere av Blokland mens CC Jensen har levert drivstoffilter.

DEKK

På dekk er det vinsj. A-ramme og L-ramme for utsetting og inntaking av forskningsutstyr som er levert av EMCE Winches. Ankervinsj og kapstan er levert av C-Nauitical og Lemans Nederland har levert fast fortøyningsutstyr. Gangveien er en leveranse fra MME mens Palfinger har levert dekkskran og davit til MOB-båt.

INNREDNING

Sanitæranlegget er levert av Hoko mens Jets Vacuum har levert vacuum toaletter. Byssen kommer fra Bakker, laboratorieinnredning fra Kilab og laboratorieutstyr fra Van Andel Techniek. Lethe Nieuwburg har stått for isolasjonsarbeidene mens styrehusstolene er levert av Trinoxx. Ulmatec Pyro har levert et energieffektivt varmegjenvinningssystem til fartøyet.

ELEKTRONIKK

Komplett navigasjonspakke er levert av Alphatron. Kongsberg Maritime har levert undervanssonarer mens hydrofoner kommer fra Scanmar. Pronav har levert sitt topp moderne brokontrollsystem, Promatrix i tillegg til full pakke kommunikasjons- og navigasjonstutyr.

DIVERSE

Pumper er levert av All-Pumps og Desmi mens Hilto har levert rørkomponenter. Elektrisk installasjonsarbeid er utført av HSE, dører og luker er levert av Libra-Plast og rulleporter av Parosha. Beerens har levert styrehus i aluminium, anoder kommer fra Cathwell, rør- og kabelgjennomføringer fra CSD Sealing Systems, branndeteksjon fra Jonson Controls Norway avd. Tyco Marine, sikkerhetsutstyr fra Datema og redningsflåter fra Viking. Det nye forskningsfartøyet er klasset i DNV. R. Stahl Tranberg har levert navigasjonslys.