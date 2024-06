Queen Anne (07/2024)

Fincantierie sitt verft i Marghera utenfor Venezia i Italia kunne 19. april overlevere cruiseskipet Queen Anne til Cunard som er en del av Carnival-konsernet. Dette luksuriøse skipet er det 249. i rekken av skip som har seilt for britiske Cunard.

Queen Anne er det tredje skipet den italienske verftsgruppen Fincantieri bygger for Cunard. Skipet seilte etter leveringen til Southampton der det la ut på sin sju netters jomfrureise til Lisboa 3. mai.

Som det nyeste tilskuddet til Cunard-flåten, har Queen Annes designkonsepter blitt tuftet på arv, håndverk, stil, historiefortelling og innovasjon, og det 113.000 tonn store skipet med 14 dekk, vil tilby reisende flere fantastiske opplevelser, og et stort utvalg av underholdningstilbud med blant annet fantastiske 825-seters Royal Court Theatre, 15 restauranter og barer.

Queen Anne vil også ha det bredeste utvalget av trenings-, skjønnhets- og spa-fasiliteter så langt på et Cunard-skip.

EN AV FIRE

Katie McAlister, president for Cunard, sa under overleveringsseremonien at rederiet er så glade for å ønske Queen Anne velkommen til flåten og at hun fullfører en kvartett sammen med skipene Queen Mary 2, Queen Elizabeth og Queen Victoria.

– Dette er første gang siden 1999 at Cunard vil ha fire skip i samtidig tjeneste. Vi er nå fullt fokusert på å gjøre henne klar til å ønske gjestene velkommen til hennes jomfrureise 3. mai før hun legger ut på en historisk festivalreise rundt de britiske øyer, inkludert en navneseremoni i Cunards åndelige hjem i Liverpool 3. juni, la Katie McAlister til.

TIL NORSKE FJORDER

Cruiseskipet skal også på reise til norskekysten og de norske fjordene i løpet av sin første sesong sommeren 2024. Queen Anne er 322,5 meter langt og har plass til 2996 passasjerer og et mannskap på 1225 personer. Cruisefarten er oppgitt til 22 knop. Skipet er det første nybygde fartøyet for Cunard på 12 år.

MASKINERI

Hovedmotorene er fire MAK-Caterpillar av typen 12V43C som yter til sammen 50,4 megawatt, tilsvarende 67.588 hestekrefter. Fremdriften tas hånd om av to ABB Azipod-propellere.

DIVERSE

Interiørdesignet i restauranter og fellesarealer om bord er utført av David Collins Studio og Richmond International, mens Sybille de Margerie har designet lugarer og suiter.