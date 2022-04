Randsfjordferja Elrond (04/2022)

Innlandet fylkeskommune har i januar overtatt bygg nummer 2019-0459 Randsfjordferja Elrond fra Holland Shipyards Group i Nederland. Randsfjordferja er landets eneste innlandsferje i helårsdrift. Ferjeruta går mellom mellom Tangen og Horn og har i over 40 år fraktet både folk og biler mellom øst og vest av Randsfjorden og er viktig for lokalsamfunnet Bjoneroa, pendlere og skoletrafikken i området.

Randsfjordferja Elrond er en katamaran som består av to skrog og er bygget i stål i seksjoner ved verftet i Hardinxveld-Giessendam i Nederland. Seksjonene ble så fraktet til Norge i august 2021 og ble montert sammen og ferdigstilt i Røykenvik og ved Horn i løpet av høsten og vinteren 2021-2022 før den ble satt i rutetrafikk fra 29. januar i år.

ELEKTRISK

Ferja er designet av Ola Lilloe-Olsen og er 33,7 meter lang, 11,6 meter bred og stikker 3,5 meter ned i vannet. Den veier totalt 358 tonn og kan frakte inntil 70 tonn med last på dekk. Kapasiteten er inntil 65 passasjerer og cirka 16 personbiler avhengig av størrelsen på bilene. Dersom det er en tømmerbil om bord, kan ferja ta med rundt seks personbiler i tillegg

Randsfjordferja Elrond går på strøm og lades ved land på Tangen. Den har også en tank for biodiesel som kan brukes ved spesielle behov. Eier og driftsansvarlig for ferja er Innlandet fylkeskommune som har brukt rundt 72 millioner kroner på å få bygd en ny helelektrisk ferje til ruta over Randsfjorden.

MASKINERI

Hovedmotor om bord er en Scania DI13 09M som er koblet opp til et Stamford HCM534E generatorsett på 380 ekW. Dette tilfredsstiller IMO Tier III kravene og er levert av Veth Propulsion. De har også levert to L-drive azimut thrustere av typen VL-200si som yter 250 kW hver. Batterisystemet på 660 kWh er produsert av Corvus og levert av Holland Ship Electric. Branndeteksjonssystem i batterirom og generatorrom er av typen Novec 1230 og levert av Minimax. Eksosanlegget er levert av Discom og varmevekslere kommer fra Blokland Non Ferro. Atlas Copco har levert kompressor med lufttørker og pumpene kommer fra All pumps.

DEKK

C-Nautical har levert ankervinsj mens DT Hydraulics har levert hydraulikksystem til landgangsramper. Fortøyningsvinsjer kommer fra Lemans Nederland. Survitec har levert davit, MOB-båt type DSB 420 IRB og MES redningssystem. Kontrollsystem for blant annet ankervinsj, lensing og horn er levert av Q-plus. Anker og kjetting kommer fra Wortelboer og Rietveld Hydraulics står for montering av hydraulikkrør.

INNREDNING

Baggerød har levert skyvedører inn til passasjersalong og Hoko sanitæranlegget. Interiørpakke er levert av Hoogendoorn MBI mens Holland Ship Electric står for elektroinstallasjonene. Vanntette skyvedører er levert av IMS mens Schegro har levert styrestol av typen Norsap NS1000. Kabinetter i aluminium til redningsvester er levert av Stam Constructie og West Mekan har levert totalt 30 sitteplasser fordelt på enkeltseter og rekker med to og tre seter. Aircondition og ventilasjon er levert av Windex.

DIVERSE

Regatta Thermo redningsvester kommer fra Aalesund Protective Wear mens Datema har levert brannslukningsutstyr, medisinsk utstyr, nødlys og annet redningsutstyr. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Alphatron mens navigasjonslys er fra Tranberg og levert av Holland Ship Electric. Kärcher har levert høytrykksvasker og Lasertech har stått for skilt og merking av fartøyet. Diverse dører og luker er produsert og levert av Libra-Plast og MME har levert katodisk beskyttelse med aluminiumanoder.

Trinoxx har levert Bohamet vinduer og Wijtmans Plastics tanker for ferskvann og gråvann. Cornet har brukt produkter fra Hempel under malingen av ferjen mens Visual 360 har levert sikkerhetsvideo og Premas vedlikeholdssystem. Kynningsrud har stått for transporten av seksjoner fra Oslo til Røykenvik og løfteoperasjonen når ferja ble sjøsatt i Randsfjorden. Randsfjordferja Elrond er klasset i Bureu Veritas.