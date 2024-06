Raneson (06/2024)

Sletta Verft AS i Mjosundet på Nordmøre leverte 4. mars 2023 sitt bygg nummer 202 arbeidsbåten Raneson til Cermaq Norway AS. Båten er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund og har typebetegnelsen Macho 20.

Skroget til Raneson er bygd ved verftet Finomar i Polen, mens utrustning har skjedd ved Sletta Verft. Båten er bygd i stål og måler 19,9 meter i lengden og har en bredde på 10,6 meter. Den nye arbeidsbåten skal brukes ved Cermaq sine oppdrettsanlegg i Nord-Norge, er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og har Bodø som registreringshavn.

MASKINERI

Raneson har en grønn profil og er utstyrt med dieselelektrisk framdriftsanlegg og nok batterikapasitet til at den kan arbeide utslippsfritt ved merdkanten en hel arbeidsdag. Batteripakken er fra Corvus og levert av Elmarin. Øwre-Johnsen har levert CJC Filterseparator for filtrering av diesel. Johnson Controls Norway har levert Inergen brannslukkesystem til maskinrom.

DEKK

Båten er utstyrt med to dekkskraner av typen Palfinger som begge er leverte av Bergen Hydraulic. R. Stahl Tranberg har levert navigasjonslys og tyfon.

DIVERSE

Elmarin har utført de elektriske installasjonene og viskersystem kommer fra Exalto Decca Wiper Technologies. Roxtec og CSD Sealing Systems har levert kabel- og rørgjennomføringer mens det er installert navigasjonsløsning fra Furuno som er levert og montert av Elmarin.