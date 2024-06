Rem Wind (06/2024)

Selskapet Rem Energi 3 som er datterselskap av Rem Purus og som igjen eies av Rem Offshore og britiske Purus Marine Holdings LTD har fått levert CSOV-fartøyet Rem Wind fra Vard Vung Tau i Vietnam. Dette er bygg 948 fra Vard og søsterskip til Rem Power som ble levert i 2023 fra Vard Søviknes. Havvindfartøyet er designet av Vard Design i Ålesund med typebetegnelsen VARD 4 19.

Rem Wind ble levert fra verftet i Vietnam 16. mars og går rett inn på en kontrakt med energiselskapet RWE etter at det ankommer Europa fra byggeverftet i Asia.

CSOV-en er skreddersydd for service- og vedlikeholdsoperasjoner på havvindparker over hele verden, og er en svært allsidig plattform for alle støtteoperasjoner for havvindparker, med søkelys på god logistikk om bord, sikkerhet, komfort og overlegen funksjonalitet. Fartøyet er utstyrt for å yte tjenester under både bygging, drift og vedlikehold av offshore vindparker.

FLEKSIBEL DRIFT

Fartøyet er utstyrt med et diesel-elektrisk og batterihybrid fremdriftssystem som er designet for svært fleksibel og drivstoffeffektiv drift. Det er satt av stor plass på fartøyet for å kunne oppgradere eller konvertere til nullutslipps energikilder.

NORSK FLAGG

Rem Wind er i sin helhet bygd ved Vard-verftet i Vung Tau i Vietnam. Skipet er 85 meter langt og 19,5 meter bredt med lugarer for opptil 120 personer, inkludert 93 vindmølleteknikere og et mannskap på opptil 27. Fartøyet fører norsk flagg og har Fosnavåg som registreringshavn.

KLASSE

Det nye fartøyet er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A BIS Battery(Power) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) DYNPOS(AUTR) E0 HELDK NAUT(OC) Recyclable SPS Walk2work ER(SCR).

MASKINERI

Rem Wind er utstyrt med to Kongsberg Rim azimut propeller som hovedfremdrift. Dette er en propell-variant som kan roteres fritt til en vilkårlig horisontal vinkel og har typebetgnelsen AZ-PM 2600. Dette gir fartøyet langt bedre manøvreringsegenskaper enn konvensjonelle løsninger. Permanente magnetmotorer gir en kompakt, svært responsiv og energieffektiv thruster, samtidig som drifts- og servicekostnadene holdes lave. Thrusterne kan også bidra til bevegelsesdemping i DP-operasjoner.

Videre er fartøyet utstyrt med to Kongsberg Rim Drive tunnelthruster av typen PMTT2000 som gir høy hydrodynamisk effektivitet, og lite støy og vibrasjoner.

Både tre hovedgeneratorer av typen 3512C og C32 og nødgenerator av typen C9.3 er av merket Caterpillar og er leverte av Pon Power. Batteripakken om bord er levert av Corvus Energy. Ulmatec Pyro har levert kjele og Sperre Industri har levert kompressorer til både startluft og til arbeidsluft.

DEKK

Rem Wind er utstyrt med Seaonics sin ECMC-kran (Electric Con-trolled Motion Compensated). Dette systemet gjør det mulig å alltid holde lasten nær kranspissen fra dekksnivå til TP-plattformen. Den nye og innovative kranen sikrer rask og sikker lastoverføring.

Andre dekkskraner om bord er levert av Red Rock. Mare Safety har levert et arbeidsfartøy av typen DC 12 WM som blant annet skal brukes for effektiv transport av teknikere og last mellom CSOV-en og vindturbinene.

W2W-systemet (walk to work) er et Uptime 30m AMC logistikksystem som består av en autonom gangbro med kunstig intelligens. Systemet er kombinert med et integrert heistårn for personell og lastlogistikk. Systemet har automatisk tilknytting, sensorer som oppdager manglende kontakt, integrert kranfunksjon for lasthåndtering, integrerte overføringslinjer og trinnløs tilgang for personell og last. Helidekket er levert av Maritime Products.

ELEKTRONIKK/DATA

Fartøyet leveres med Vard Electros SeaQ integrerte brosystem. SeaQ-broen er den mest avanserte innen brointegrasjon, og har en utvidet arkitektur. Broen benytter en kombinasjon av Vard-utviklede integrasjonsløsninger som er kombinert med berøringsskjermer for å samle ulike system i én operatørstasjon. Systemet har fullfunksjons oppstarts- og kontrollfunksjoner om bord.

Kongsberggruppen har levert beslutningsstøttesystem til det integrerte brosystemet og Rem Wind er også utstyrt med Metizoft Life Cycle Assessment system (LCA), som måler fartøyets miljøpåvirkning gjennom hvert trinn i livssyklusen.

INNREDNING

Vard Interiors har stått for innredningsarbeidene i nybygget og har også levert HVAC-anlegg. De har blant annet benyttet møbler fra Shipnor. Copra har levert ventilasjonsutstyr, og toalettsystemet kommer fra Jets.

DIVERSE

Eltorque har levert aktuatorer og de elektriske installasjonene er utført av Vard Electro. Avfalls-håndteringssystemet er levert av Delitek. R. Stahl Tranberg AS har levert navigasjonslys.