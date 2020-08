Remøybuen (08/2020)

I juni ble Remøybuen overlevert fra Vard Langsten AS til Remøybuen AS, Fosnavåg. Snurrevadbåten er verftets byggenummer 904. Designet er av type WM28 fra West Maritime.

Nybygget er et kombinert langline- og dansknotfartøy, med plass til et mannskap på 11.

– Fartøy med mannskap går nordover på Bjørnøya så snart vi har testet det skikkelig her lokalt, sa skipper og Remøybuen-medeier Vegard Kvalsvik til Maritimt Magasin i juni. Rederiet driver fiske av torsk, hyse og sei samt en mindre kvote på blåkveite.

FORSINKELSER

Prosjektet med nye Remøybuen har blitt rammet av en rekke uheldige omstendigheter. Først ble skrogbyggingen i Romania kraftig forsinket. Og Vard Aukra, som opprinnelig skulle utruste båten, ble avviklet. Ferdigstillingen av nybygget ble gjort av Vard Langsten i Tomrefjord. Men når båten nå har blitt levert, virker det å være et praktfullt bygg, i følge skipperen på skuta. Fartøyet er spesialtilpasset for rederiet, og designet er utviklet av West Maritime i nært samarbeid med Remøybuen.

SOLIDE SAKER

– Det er en solid plugg av en båt. Virkelig solide saker. Den er jo bygd som en skikkelig Vard-båt, med alt som hører med der. Vi kom fra det du kan kalle en sjark omtrent, så overgangen til en større, mer avansert og komfortabel båt er enorm. Selv om dette ble kostbart, mener vi det vil lønne seg i lengden. Vi ser i alle fall frem til å ta den ut på fiske. En annen ting er at vi er glade for alle lokale underleverandører som er med. Det er mange leveranser fra Møre og Romsdal om bord, forteller Kvalsvik.

DÅP

Nye Remøybuen ble døpt 27. juni ved Almenningskaia i Fosnavåg. Gudmor for fartøyet er Gerd Rødset, gift med Remøybuen-reder Hans Remøy.

MASKINERI

Maritim Motor AS har levert hovedmotoren, som er en Yanmar 6EY17W på 749 kW. Girsystem er levert fra Nogva Heimdal Propulsion AS, og Nogva Motorfabrikk AS har også levert hjelpemotor.

DEKK

Kraner er levert av MacGregor Trip-lex. Fryseri og produksjonsfabrikken om bord, er levert fra MMC First Process. Frysekapasiteten er på 15-18 tonn pr døgn. Fartøyet er det første av sitt slag med elektriske nottromler, utviklet av Seaonics. Også elektrisk snurrevadvinsj og andre vinsjer er levert fra Seaonics. Remøybuen har verdens minste sløye- og kappemaskin om bord, levert av Havfront.

ELEKTRONIKK

Komplett innredning er levert fra NMI. Allweiler har levert pumpepakke, og div. belysning i innredningen er levert av Glamox. Flåte og redningsutstyr er levert av Viking Norsafe. Kabel og rørgjennomføringer har Roxtec leveranse av. Møblement er levert av Shipnor, i samarbeid med NMI. Den elektriske installasjonen er foretatt av Brattvåg Electro og Vard Electro. Elektronisk utstyr for navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting er levert av Moltech via Vard Electro.