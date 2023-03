Ro Senja (03/2023)

13.01.2023 ble bygg nummer 70 fra Larsnes Mek. Verksted AS overlevert til rederiet Rostein AS. Ro Senja er bygget etter samme konsept som bygg 65 Ro Vision og 66 Ro Venture til samme rederi med hybrid fremdriftsanlegg og i tillegg er det montert DC Island og 11 kilovolts landstrømanlegg. Ro Senja er i tillegg videreutviklet med tanke på skånsomme løsninger for fiskehåndtering og god fiskevelferd.

I likhet med Ro Vision skal SalMar være oppdragsgiver for Ro Senja de neste årene. Kontrakten på dette nybygget ble skrevet i mars 2021 og skrogverftet Marine Projects SA i Gdansk startet kutting av stål i starten av juni 2021. På grunn av økning i koranapandemien i slutten av 2021 og krigen i Ukraina ble skroget to-tre måneder forsinket fra skrogverftet.

Båten er den tiende brønnbåten Larsnes Mek. Verksted AS leverer til Rostein og den åttende i rekken av LFC 2020 serien med designbetegnelsen SK 6000 DEH III.

Skipskompetanse AS i Måløy har designet alle båtene, og totalt er det rundt 75 prosent norsk verdiskapning på dette prosjektet.

Nybygget har en lengde på 84 meter og er utstyrt med fisketanker som rommer totalt 3900 kubikkmeter. I innredningen er det plass til et mannskap på 12 personer.

BYGGEFINANSIERING FRA EKSFIN

Sammen med DNB og Sparebanken Møre har Eksfin finansiert en serie på fire hybride brønnbåter for rederiet Rostein der siste båt ut er Ro Senja som nå er levert.

– Laksemarkedet er viktig for maritim næring og Ro Senja har allerede kontrakt mange år fremover med SalMar. Brønnbåten skal frakte slaktefisk til SalMar sitt nye slakteri på Senja. Grønn maritim utvikling er et strategisk satsingsområde for Eksfin og Rosteins moderne brønnbåter er viktige for utviklingen av norsk maritim teknologi i en mer miljøvennlig retning. For Eksfin er det viktig å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer til utviklingen av grønn maritim teknologi og innovative løsninger. Samtidig er det viktig å støtte aktivitet ved norske verft, sier Marie Sørli, seksjonsleder for fiskeri- og havbruk i Eksfin.

KLASSE

Nybygget er klasset i DNV og har fått notasjonen Klasse DNV GL 1A DPS (1) E0, Battery safety. Ro Senja er registrert i norsk skipsregister og har Ålesund som registreringshavn.

MASKINERI

Ro Senja er utstyrt med tre hovedgeneratorer av typen 6EY22ALW fra Yanmar Power Technology. Reduksjonsgir er et G70F fra Finnøy Gear & Propeller, og samme leverandør har også levert propellanlegget. Styremaskinen av typen SR 642 FCP kommer fra Kongsberg Maritime, og Brunvoll har levert to thrustere av typen FU63, en foran og en akter. Brønnbåten er også utstyrt med nødgenerator av typen Scania DI 13 levert av Nogva Motorfabrikk. Batteripakken om bord er levert av Siemens.

DIVERSE

Båten er utstyrt med branndeteksjon fra Tyco. Viking Norsafe Life-Saving Equipment har levert sikkerhetsutstyr.