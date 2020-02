Roald K (02/2020)

I januar ble Roald K overlevert fra Norse Shipbuilding i Tyrkia til Firda Seafood Group, Byrknesøy. Katamaranen er verftets bnr. 10.

Roald K er en kraftplugg av en service-

katamaran som er rikelig utrustet med to motorer på 500 hk, to thrustere på 120 hk, kraftig platelås og tauepinne, samt dekksareal på 115 kvadratmeter og maks dekkslast på 50 tonn. Firda Sjøfarmer benytter fartøyet i arbeid tilknyttet avlusing, i tillegg til andre tyngre operasjoner.

SATSER PÅ NORGE

Verftet Norse Shipbuilding er en del av Norse Group of Companies/Norse Çelik, et partnerskap mellom norske og tyrkiske aktører. Skipsbygging, skipsdesign, engineering, service/reparasjon og rørproduksjon er deler av aktiviteten. De har tidligere levert bl.a. katamaranen Bjordal (MM 10/18) til en norsk kunde.



MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert fremdriftspakke, med to Scania DI13 motorer på 500 hk hver, girsystem, propellanlegg og to generatorer. PMH har levert to hydrauliske thrustere på 120 hk hver samt manøverkonsoller.

DEKK

På dekk har ODM levert alle kraner samt taue- og fortøyningsvinsj. Det er montert en kran med 1 tonns kapasitet ved 20 meter, og en med 3,2 tonns kapasitet ved 20 meter. Tauevinsjen har 30 tonns kapasitet. To capstaner på fem tonn og to på tre tonn, er levert fra Tenfjord. Redningsutstyr kommer fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment.

DIVERSE

Teknisk Bureau har levert navigasjonsutstyret. Maling er besørget av Jotun. Belysning er fra Glamox. Vakuumtoalett er levert fra Jets. Sentralvarmesystemet fra Kabola sørger også for varme i gulv.