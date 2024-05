Ronja Borøy (05/2024)

Sølvtrans Rederi AS i Ålesund fikk 29. november 2023 overlevert brønnbåten Ronja Borøy fra Sefine Shipyard i Tyrkia. Båten er designet av Salt Ship Design og har en brønnkapsitet på 6000 kubikkmeter.

Ronja Borøy er søsterfartøy til Ronja Herøy som ble levert fra samme verft sist sommer og begge går inn på et langtidscharter. Utviklingen av fartøyet har skjedd i et nært samarbeid mellom rederiet, oppdragsgiver som skal bruke båten og MMC First Process som har levert utstyret for fiskehåndtering som er montert om bord.

STOR VANNPRODUKSJON

Ved byggingen av fartøyet er det lagt stor vekt på god fiskevelferd, biologisk sikkerhet og effektiv drift. Om bord er det blant annet et anlegg for ferskvannsproduksjon som kan produsere opp til 6000 kubikkmeter vann per dag.

Miljøavtrykket til det nye skipet vil også være lavt med stor fleksibilitet når det gjelder bruk av ulike drivstofftyper. Om bord finnes det to gasstanker, og skipet kan seile med både MGO, biogas og LNG og er i tillegg forberedt for å seile med ammoniakk. Den nye brønnbåten har plass til et mannskap på 16 personer og er 92,66 meter lang.

KLASSE

Ronja Borøy er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A E0 Gas Fuelled. Skipet seiler under norsk flagg og har Ålesund som reg-

istreringshavn.

MASKINERI

Skipet har fire hovedgeneratorer som alle er av typen Scania DI13 og levert av Scania CV AB. To thrustere for fremdrift er av typen USE 255 FP og er levert av Kongsberg Maritime, mens to thrustere for sideveis manøvrering også er levert av Kongsberg Maritime og har typebetegnelsen TT1650 DP FP. Scania har levert en nødgenerator av typen DI13.

DEKK

MMC First Process har designet og levert en omfattende pakke for fiskehåndtering. Avlusingssystemet som er montert om bord er levert av FLS, Flatsetsund Engineering og er av typen FLS Caligus R670. På dekk er det også fire kraner med fjernstyring fra bro som er levert av Red Rock. Red Rock har også levert davit for MOB-båt.

DIVERSE

Rør- og kabelgjennomføringer er levert av Roxtec og CSD Sealing Systems mens Libra-Plast har levert rorhusdør.